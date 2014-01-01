DASH (DASH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DASH (DASH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DASH (DASH) -rahakkeen tiedot Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash. Virallinen verkkosivusto: https://www.dash.org/ Valkoinen paperi: https://docs.dash.org/ Block Explorer: https://explorer.dash.org Osta DASH-rahaketta nyt!

DASH (DASH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DASH (DASH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 286.56M $ 286.56M $ 286.56M Kokonaistarjonta: $ 12.39M $ 12.39M $ 12.39M Kierrossa oleva tarjonta: $ 12.39M $ 12.39M $ 12.39M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 437.16M $ 437.16M $ 437.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 477.02 $ 477.02 $ 477.02 Kaikkien aikojen alin: $ 0.21389900147914886 $ 0.21389900147914886 $ 0.21389900147914886 Nykyinen hinta: $ 23.13 $ 23.13 $ 23.13 Lue lisää DASH (DASH) -rahakkeen hinnasta

DASH (DASH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DASH (DASH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DASH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DASH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DASH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DASH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DASH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DASH (DASH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DASH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DASH-rahakkeita MEXCistä nyt!

DASH (DASH) -rahakkeen hintahistoria DASH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DASH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DASH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DASH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DASH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DASH-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!