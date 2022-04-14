PIVX (PIVX) -rahakkeen tokenomiikka

PIVX (PIVX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PIVX (PIVX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
PIVX (PIVX) -rahakkeen tiedot

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

Virallinen verkkosivusto:
https://pivx.org
Valkoinen paperi:
https://pivx.org/whitepaper
Block Explorer:
https://chainz.cryptoid.info/pivx/

PIVX (PIVX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PIVX (PIVX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 14.09M
Kokonaistarjonta:
$ 95.69M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 95.69M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 14.09M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.4901
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000421967008151114
Nykyinen hinta:
$ 0.1472
$ 0.1472

PIVX (PIVX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PIVX (PIVX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PIVX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIVX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PIVX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIVX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PIVX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään PIVX (PIVX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PIVX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

PIVX (PIVX) -rahakkeen hintahistoria

PIVX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PIVX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PIVX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIVX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.