PIVX (PIVX) -rahakkeen tiedot PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments. Virallinen verkkosivusto: https://pivx.org Valkoinen paperi: https://pivx.org/whitepaper Block Explorer: https://chainz.cryptoid.info/pivx/ Osta PIVX-rahaketta nyt!

PIVX (PIVX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PIVX (PIVX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.09M $ 14.09M $ 14.09M Kokonaistarjonta: $ 95.69M $ 95.69M $ 95.69M Kierrossa oleva tarjonta: $ 95.69M $ 95.69M $ 95.69M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.09M $ 14.09M $ 14.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4901 $ 0.4901 $ 0.4901 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 Nykyinen hinta: $ 0.1472 $ 0.1472 $ 0.1472 Lue lisää PIVX (PIVX) -rahakkeen hinnasta

PIVX (PIVX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PIVX (PIVX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PIVX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIVX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PIVX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIVX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PIVX (PIVX) -rahakkeen hintahistoria PIVX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PIVX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PIVX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PIVX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIVX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PIVX-rahakkeen hintaennuste nyt!

