PIVX (PIVX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1391. Viimeisen 24 tunnin aikana PIVX on vaihdellut alimmillaan $ 0.137 ja korkeimmillaan $ 0.1476 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PIVX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 14.558699607849121, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000421967008151114.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PIVX on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, +1.45% 24 tunnin aikana ja -0.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PIVX (PIVX) -rahakkeen markkinatiedot
No.1027
$ 13.30M
$ 250.25K
$ 13.30M
95.65M
95,647,321.71037614
PIVX
PIVX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 250.25K. PIVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.65M ja sen kokonaistarjonta on 95647321.71037614. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.30M.
PIVX (PIVX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PIVX-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.001988
+1.45%
30 päivää
$ -0.0158
-10.21%
60 päivää
$ +0.0301
+27.61%
90 päivää
$ -0.0144
-9.39%
PIVX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PIVX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001988 (+1.45%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
PIVX 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0158 (-10.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
PIVX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PIVX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0301 (+27.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
PIVX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0144 (-9.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PIVX (PIVX)?
PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.
PIVX-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon PIVX (PIVX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PIVX (PIVX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PIVX-rahakkeelle.
PIVX (PIVX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PIVX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
PIVX (PIVX) -ostamisen perusteet
