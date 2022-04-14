Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Perpetual Protocol (PERP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tiedot Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards. Virallinen verkkosivusto: https://perp.com Block Explorer: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn Osta PERP-rahaketta nyt!

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.19M $ 19.19M $ 19.19M Kokonaistarjonta: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 43.61M $ 43.61M $ 43.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 Kaikkien aikojen alin: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 Nykyinen hinta: $ 0.2907 $ 0.2907 $ 0.2907 Lue lisää Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen hinnasta

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PERP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PERP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PERP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PERP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PERP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PERP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PERP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen hintahistoria PERP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PERP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PERP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PERP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PERP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PERP-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!