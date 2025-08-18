Mikä on Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Perpetual Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista PERP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Perpetual Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Perpetual Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Perpetual Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Perpetual Protocol (PERP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Perpetual Protocol (PERP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Perpetual Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Perpetual Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tokenomiikka

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PERP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Perpetual Protocol (PERP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Perpetual Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Perpetual Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PERP paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Perpetual Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Perpetual Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Perpetual Protocol” Paljonko Perpetual Protocol (PERP) on arvoltaan tänään? PERP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2659 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PERP-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.2659 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PERP -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Perpetual Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PERP markkina-arvo on $ 17.55M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PERP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PERP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.00M USD . Mikä oli PERP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PERP saavutti ATH-hinnaksi 24.84327338 USD . Mikä oli PERP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PERP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.16472737216386243 USD . Mikä on PERP-rahakkeen treidausvolyymi? PERP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 202.90K USD . Nouseeko PERP tänä vuonna korkeammalle? PERP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PERP-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.