Perpetual Protocol-logo

Perpetual Protocol – hinta (PERP)

1PERP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2659
-1.22%1D
USD
Reaaliaikainen Perpetual Protocol (PERP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:27:41 (UTC+8)

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2652
24 h:n matalin
$ 0.282
24 h:n korkein

$ 0.2652
$ 0.282
$ 24.84327338
$ 0.16472737216386243
-0.30%

-1.22%

-2.53%

-2.53%

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2659. Viimeisen 24 tunnin aikana PERP on vaihdellut alimmillaan $ 0.2652 ja korkeimmillaan $ 0.282 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PERP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 24.84327338, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.16472737216386243.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PERP on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, -1.22% 24 tunnin aikana ja -2.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen markkinatiedot

No.914

$ 17.55M
$ 202.90K
$ 39.89M
66.00M
150,000,000
ETH

Perpetual Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 202.90K. PERP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.00M ja sen kokonaistarjonta on 150000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 39.89M.

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Perpetual Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.003284-1.22%
30 päivää$ -0.0235-8.13%
60 päivää$ +0.0687+34.83%
90 päivää$ +0.0078+3.02%
Perpetual Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PERP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003284 (-1.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Perpetual Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0235 (-8.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Perpetual Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PERP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0687 (+34.83%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Perpetual Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0078 (+3.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Perpetual Protocol (PERP)?

Tarkista Perpetual Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Perpetual Protocol (PERP)

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Perpetual Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PERP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Perpetual Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Perpetual Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Perpetual Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Perpetual Protocol (PERP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Perpetual Protocol (PERP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Perpetual Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Perpetual Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tokenomiikka

Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PERP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Perpetual Protocol (PERP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Perpetual Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Perpetual Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PERP paikallisiin valuuttoihin

Perpetual Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Perpetual Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Perpetual Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Perpetual Protocol”

Paljonko Perpetual Protocol (PERP) on arvoltaan tänään?
PERP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2659 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PERP-USD-parin nykyinen hinta?
PERP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2659. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Perpetual Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PERP markkina-arvo on $ 17.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PERP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PERP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.00M USD.
Mikä oli PERP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PERP saavutti ATH-hinnaksi 24.84327338 USD.
Mikä oli PERP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PERP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.16472737216386243 USD.
Mikä on PERP-rahakkeen treidausvolyymi?
PERP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 202.90K USD.
Nouseeko PERP tänä vuonna korkeammalle?
PERP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PERP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Perpetual Protocol (PERP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

