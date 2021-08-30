PERP

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

NimiPERP

SijoitusNo.951

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)5.99%

Kierrossa oleva tarjonta66,002,156.95

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta150,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta24.84327338,2021-08-30

Alin hinta0.16472737216386243,2025-04-14

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

