The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

DOGS (DOGS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOGS (DOGS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 77.77M $ 77.77M $ 77.77M Kokonaistarjonta: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 516.75B $ 516.75B $ 516.75B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 82.78M $ 82.78M $ 82.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 Nykyinen hinta: $ 0.0001505 $ 0.0001505 $ 0.0001505 Lue lisää DOGS (DOGS) -rahakkeen hinnasta

DOGS (DOGS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOGS (DOGS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOGS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOGS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DOGS (DOGS) -rahakkeen hintahistoria DOGS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOGS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOGS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOGS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOGS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOGS-rahakkeen hintaennuste nyt!

