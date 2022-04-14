ConstitutionDAO (PEOPLE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ConstitutionDAO (PEOPLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ConstitutionDAO (PEOPLE) -rahakkeen tiedot ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Virallinen verkkosivusto: https://www.constitutiondao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Osta PEOPLE-rahaketta nyt!

ConstitutionDAO (PEOPLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ConstitutionDAO (PEOPLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 106.11M $ 106.11M $ 106.11M Kokonaistarjonta: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 106.11M $ 106.11M $ 106.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 Nykyinen hinta: $ 0.02097 $ 0.02097 $ 0.02097 Lue lisää ConstitutionDAO (PEOPLE) -rahakkeen hinnasta

ConstitutionDAO (PEOPLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ConstitutionDAO (PEOPLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PEOPLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PEOPLE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PEOPLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PEOPLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ConstitutionDAO (PEOPLE) -rahakkeen hintahistoria PEOPLE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PEOPLE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PEOPLE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PEOPLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PEOPLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PEOPLE-rahakkeen hintaennuste nyt!

