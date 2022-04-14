Pendle (PENDLE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pendle (PENDLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pendle (PENDLE) -rahakkeen tiedot Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Virallinen verkkosivusto: https://pendle.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 Osta PENDLE-rahaketta nyt!

Pendle (PENDLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pendle (PENDLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 996.76M $ 996.76M $ 996.76M Kokonaistarjonta: $ 281.53M $ 281.53M $ 281.53M Kierrossa oleva tarjonta: $ 167.72M $ 167.72M $ 167.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Kaikkien aikojen korkein: $ 7.5305 $ 7.5305 $ 7.5305 Kaikkien aikojen alin: $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 Nykyinen hinta: $ 5.943 $ 5.943 $ 5.943 Lue lisää Pendle (PENDLE) -rahakkeen hinnasta

Pendle (PENDLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pendle (PENDLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PENDLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PENDLE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PENDLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PENDLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PENDLE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pendle (PENDLE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PENDLE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PENDLE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pendle (PENDLE) -rahakkeen hintahistoria PENDLE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PENDLE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PENDLE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PENDLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PENDLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PENDLE-rahakkeen hintaennuste nyt!

