Pendle-logo

Pendle – hinta (PENDLE)

1PENDLE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$5.377
-0.84%1D
USD
Reaaliaikainen Pendle (PENDLE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:36:47 (UTC+8)

Pendle (PENDLE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5.289
24 h:n matalin
$ 5.527
24 h:n korkein

$ 5.289
$ 5.527
$ 7.517135769763217
$ 0.033486880201439986
-0.06%

-0.84%

-1.20%

-1.20%

Pendle (PENDLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 5.38. Viimeisen 24 tunnin aikana PENDLE on vaihdellut alimmillaan $ 5.289 ja korkeimmillaan $ 5.527 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PENDLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.517135769763217, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.033486880201439986.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PENDLE on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.84% 24 tunnin aikana ja -1.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pendle (PENDLE) -rahakkeen markkinatiedot

No.86

$ 901.29M
$ 9.65M
$ 1.51B
167.53M
281,527,448.45853144
0.02%

ETH

Pendle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 901.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.65M. PENDLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 167.53M ja sen kokonaistarjonta on 281527448.45853144. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.51B.

Pendle (PENDLE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pendle-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.04555-0.84%
30 päivää$ +0.629+13.23%
60 päivää$ +2.201+69.23%
90 päivää$ +0.982+22.32%
Pendle-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PENDLE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.04555 (-0.84%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pendle 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.629 (+13.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pendle-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PENDLE-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.201 (+69.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pendle-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.982 (+22.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pendle (PENDLE)?

Tarkista Pendle-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pendle-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PENDLE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pendle-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pendle-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pendle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pendle (PENDLE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pendle (PENDLE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pendle-rahakkeelle.

Tarkista Pendle-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pendle (PENDLE) -rahakkeen tokenomiikka

Pendle (PENDLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PENDLE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pendle (PENDLE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pendle:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pendle MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Pendle-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pendle toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pendle-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pendle”

Paljonko Pendle (PENDLE) on arvoltaan tänään?
PENDLE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.38 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PENDLE-USD-parin nykyinen hinta?
PENDLE -USD-parin nykyinen hinta on $ 5.38. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pendle-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PENDLE markkina-arvo on $ 901.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PENDLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PENDLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 167.53M USD.
Mikä oli PENDLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PENDLE saavutti ATH-hinnaksi 7.517135769763217 USD.
Mikä oli PENDLE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PENDLE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.033486880201439986 USD.
Mikä on PENDLE-rahakkeen treidausvolyymi?
PENDLE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.65M USD.
Nouseeko PENDLE tänä vuonna korkeammalle?
PENDLE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PENDLE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pendle (PENDLE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PENDLE-USD-laskin

Summa

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 5.38 USD

