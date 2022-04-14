PAWS (PAWS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PAWS (PAWS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PAWS (PAWS) -rahakkeen tiedot PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community. Virallinen verkkosivusto: https://paws.community/app Valkoinen paperi: https://paws.community/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/PAWSxhjTyNJELywYiYTxCN857utnYmWXu7Q59Vgn6ZQ Osta PAWS-rahaketta nyt!

PAWS (PAWS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PAWS (PAWS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Kokonaistarjonta: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B Kierrossa oleva tarjonta: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000032333768891409 $ 0.000032333768891409 $ 0.000032333768891409 Nykyinen hinta: $ 0.00003718 $ 0.00003718 $ 0.00003718 Lue lisää PAWS (PAWS) -rahakkeen hinnasta

PAWS (PAWS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PAWS (PAWS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PAWS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAWS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PAWS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAWS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PAWS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PAWS (PAWS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PAWS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PAWS-rahakkeita MEXCistä nyt!

PAWS (PAWS) -rahakkeen hintahistoria PAWS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PAWS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PAWS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PAWS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PAWS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PAWS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!