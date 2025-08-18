Lisätietoja PAWS-rahakkeesta

PAWS – hinta (PAWS)

1PAWS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00003721
$0.00003721$0.00003721
+0.32%1D
USD
Reaaliaikainen PAWS (PAWS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:15:24 (UTC+8)

PAWS (PAWS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00003681
$ 0.00003681$ 0.00003681
24 h:n matalin
$ 0.00003925
$ 0.00003925$ 0.00003925
24 h:n korkein

$ 0.00003681
$ 0.00003681$ 0.00003681

$ 0.00003925
$ 0.00003925$ 0.00003925

$ 0.000363123480094083
$ 0.000363123480094083$ 0.000363123480094083

$ 0.000033836250561116
$ 0.000033836250561116$ 0.000033836250561116

+0.10%

+0.32%

-20.60%

-20.60%

PAWS (PAWS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00003721. Viimeisen 24 tunnin aikana PAWS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003681 ja korkeimmillaan $ 0.00003925 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAWS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000363123480094083, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000033836250561116.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAWS on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, +0.32% 24 tunnin aikana ja -20.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PAWS (PAWS) -rahakkeen markkinatiedot

No.1834

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 57.22K
$ 57.22K$ 57.22K

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

53.06B
53.06B 53.06B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

53,061,576,997.62389
53,061,576,997.62389 53,061,576,997.62389

53.06%

SOL

PAWS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.22K. PAWS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 53.06B ja sen kokonaistarjonta on 53061576997.62389. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.72M.

PAWS (PAWS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PAWS-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000001187+0.32%
30 päivää$ -0.00000424-10.23%
60 päivää$ +0.0000027+7.82%
90 päivää$ -0.00004324-53.75%
PAWS-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PAWS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000001187 (+0.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PAWS 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000424 (-10.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PAWS-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PAWS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000027 (+7.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PAWS-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00004324 (-53.75%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PAWS (PAWS)?

Tarkista PAWS-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PAWS (PAWS)

PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

PAWS on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PAWS-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PAWS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PAWS-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PAWS-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PAWS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PAWS (PAWS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PAWS (PAWS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PAWS-rahakkeelle.

Tarkista PAWS-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAWS (PAWS) -rahakkeen tokenomiikka

PAWS (PAWS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAWS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PAWS (PAWS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PAWS:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PAWS MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PAWS paikallisiin valuuttoihin

1 PAWS(PAWS) - VND
0.97918115
1 PAWS(PAWS) - AUD
A$0.0000576755
1 PAWS(PAWS) - GBP
0.0000275354
1 PAWS(PAWS) - EUR
0.0000320006
1 PAWS(PAWS) - USD
$0.00003721
1 PAWS(PAWS) - MYR
RM0.0001570262
1 PAWS(PAWS) - TRY
0.0015230053
1 PAWS(PAWS) - JPY
¥0.00550708
1 PAWS(PAWS) - ARS
ARS$0.0488961726
1 PAWS(PAWS) - RUB
0.0029980097
1 PAWS(PAWS) - INR
0.0032473167
1 PAWS(PAWS) - IDR
Rp0.6099999024
1 PAWS(PAWS) - KRW
0.0521148376
1 PAWS(PAWS) - PHP
0.0021272957
1 PAWS(PAWS) - EGP
￡E.0.0018039408
1 PAWS(PAWS) - BRL
R$0.0002035387
1 PAWS(PAWS) - CAD
C$0.0000513498
1 PAWS(PAWS) - BDT
0.0045254802
1 PAWS(PAWS) - NGN
0.0571579089
1 PAWS(PAWS) - COP
$0.1500400225
1 PAWS(PAWS) - ZAR
R.0.0006593612
1 PAWS(PAWS) - UAH
0.0015323078
1 PAWS(PAWS) - VES
Bs0.00509777
1 PAWS(PAWS) - CLP
$0.0360937
1 PAWS(PAWS) - PKR
Rs0.0104902432
1 PAWS(PAWS) - KZT
0.0199944214
1 PAWS(PAWS) - THB
฿0.0012152786
1 PAWS(PAWS) - TWD
NT$0.001134905
1 PAWS(PAWS) - AED
د.إ0.0001365607
1 PAWS(PAWS) - CHF
Fr0.000029768
1 PAWS(PAWS) - HKD
HK$0.0002906101
1 PAWS(PAWS) - AMD
֏0.014240267
1 PAWS(PAWS) - MAD
.د.م0.0003352621
1 PAWS(PAWS) - MXN
$0.0006980596
1 PAWS(PAWS) - SAR
ريال0.0001395375
1 PAWS(PAWS) - PLN
0.0001361886
1 PAWS(PAWS) - RON
лв0.0001618635
1 PAWS(PAWS) - SEK
kr0.0003579602
1 PAWS(PAWS) - BGN
лв0.0000625128
1 PAWS(PAWS) - HUF
Ft0.0127038661
1 PAWS(PAWS) - CZK
0.0007873636
1 PAWS(PAWS) - KWD
د.ك0.00001134905
1 PAWS(PAWS) - ILS
0.0001268861
1 PAWS(PAWS) - AOA
Kz0.0341063139
1 PAWS(PAWS) - BHD
.د.ب0.00001402817
1 PAWS(PAWS) - BMD
$0.00003721
1 PAWS(PAWS) - DKK
kr0.0002392603
1 PAWS(PAWS) - HNL
L0.0009782509
1 PAWS(PAWS) - MUR
0.0017016133
1 PAWS(PAWS) - NAD
$0.0006575007
1 PAWS(PAWS) - NOK
kr0.0003787978
1 PAWS(PAWS) - NZD
$0.0000636291
1 PAWS(PAWS) - PAB
B/.0.00003721
1 PAWS(PAWS) - PGK
K0.0001540494
1 PAWS(PAWS) - QAR
ر.ق0.0001354444
1 PAWS(PAWS) - RSD
дин.0.0037541169

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PAWS toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PAWS-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PAWS”

Paljonko PAWS (PAWS) on arvoltaan tänään?
PAWS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003721 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAWS-USD-parin nykyinen hinta?
PAWS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003721. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PAWS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAWS markkina-arvo on $ 1.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAWS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAWS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 53.06B USD.
Mikä oli PAWS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAWS saavutti ATH-hinnaksi 0.000363123480094083 USD.
Mikä oli PAWS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAWS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000033836250561116 USD.
Mikä on PAWS-rahakkeen treidausvolyymi?
PAWS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.22K USD.
Nouseeko PAWS tänä vuonna korkeammalle?
PAWS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAWS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:15:24 (UTC+8)

PAWS (PAWS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (AR

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 PAWS = 0.00003721 USD

PAWSUSDC
$0.00003718
$0.00003718$0.00003718
+0.37%
PAWSUSDT
$0.00003721
$0.00003721$0.00003721
+0.24%

