PAW (PAW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PAW (PAW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PAW (PAW) -rahakkeen tiedot $PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future. Virallinen verkkosivusto: https://pawchain.net Valkoinen paperi: https://docs.pawchain.net Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb Osta PAW-rahaketta nyt!

PAW (PAW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PAW (PAW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.44M $ 8.44M $ 8.44M Kokonaistarjonta: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 947.96T $ 947.96T $ 947.96T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 Nykyinen hinta: $ 0.000000008908 $ 0.000000008908 $ 0.000000008908 Lue lisää PAW (PAW) -rahakkeen hinnasta

PAW (PAW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PAW (PAW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PAW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PAW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PAW-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PAW (PAW) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PAW-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PAW-rahakkeita MEXCistä nyt!

PAW (PAW) -rahakkeen hintahistoria PAW -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PAW-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PAW-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PAW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PAW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PAW-rahakkeen hintaennuste nyt!

