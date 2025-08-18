Lisätietoja PAW-rahakkeesta

PAW-rahakkeen hintatiedot

PAW-rahakkeen valkoinen paperi

PAW-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PAW-rahakkeen tokenomiikka

PAW-rahakkeen hintaennuste

PAW-rahakkeen historia

PAW-osto-opas

PAW/fiat-valuuttamuunnin

PAW-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

PAW-logo

PAW – hinta (PAW)

1PAW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000000007838
$0.000000007838$0.000000007838
-2.34%1D
USD
Reaaliaikainen PAW (PAW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:35:45 (UTC+8)

PAW (PAW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000007762
$ 0.000000007762$ 0.000000007762
24 h:n matalin
$ 0.000000009218
$ 0.000000009218$ 0.000000009218
24 h:n korkein

$ 0.000000007762
$ 0.000000007762$ 0.000000007762

$ 0.000000009218
$ 0.000000009218$ 0.000000009218

$ 0.000064522413291757
$ 0.000064522413291757$ 0.000064522413291757

$ 0.000000000033609974
$ 0.000000000033609974$ 0.000000000033609974

-2.75%

-2.34%

-14.44%

-14.44%

PAW (PAW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000007822. Viimeisen 24 tunnin aikana PAW on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000007762 ja korkeimmillaan $ 0.000000009218 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000064522413291757, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000033609974.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAW on muuttunut -2.75% viimeisen tunnin aikana, -2.34% 24 tunnin aikana ja -14.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PAW (PAW) -rahakkeen markkinatiedot

No.1231

$ 7.41M
$ 7.41M$ 7.41M

$ 76.69K
$ 76.69K$ 76.69K

$ 7.82M
$ 7.82M$ 7.82M

947.96T
947.96T 947.96T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

94.79%

ETH

PAW-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.69K. PAW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 947.96T ja sen kokonaistarjonta on 1000000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.82M.

PAW (PAW) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PAW-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000000001878-2.34%
30 päivää$ -0.000000000494-5.95%
60 päivää$ +0.000000001717+28.12%
90 päivää$ -0.000000001071-12.05%
PAW-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PAW-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000001878 (-2.34%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PAW 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000000494 (-5.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PAW-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PAW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000001717 (+28.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PAW-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000001071 (-12.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PAW (PAW)?

Tarkista PAW-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PAW (PAW)

$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.

PAW on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PAW-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PAW-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PAW-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PAW-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PAW-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PAW (PAW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PAW (PAW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PAW-rahakkeelle.

Tarkista PAW-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAW (PAW) -rahakkeen tokenomiikka

PAW (PAW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PAW (PAW) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PAW:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PAW MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PAW paikallisiin valuuttoihin

1 PAW(PAW) - VND
0.00020583593
1 PAW(PAW) - AUD
A$0.0000000121241
1 PAW(PAW) - GBP
0.00000000578828
1 PAW(PAW) - EUR
0.00000000672692
1 PAW(PAW) - USD
$0.000000007822
1 PAW(PAW) - MYR
RM0.00000003300884
1 PAW(PAW) - TRY
0.00000032015446
1 PAW(PAW) - JPY
¥0.000001157656
1 PAW(PAW) - ARS
ARS$0.00001026504526
1 PAW(PAW) - RUB
0.00000063029676
1 PAW(PAW) - INR
0.00000068301704
1 PAW(PAW) - IDR
Rp0.00012822948768
1 PAW(PAW) - KRW
0.00001095518032
1 PAW(PAW) - PHP
0.00000044710552
1 PAW(PAW) - EGP
￡E.0.00000037928878
1 PAW(PAW) - BRL
R$0.00000004278634
1 PAW(PAW) - CAD
C$0.00000001079436
1 PAW(PAW) - BDT
0.00000095131164
1 PAW(PAW) - NGN
0.00001201529598
1 PAW(PAW) - COP
$0.0000315402595
1 PAW(PAW) - ZAR
R.0.00000013868406
1 PAW(PAW) - UAH
0.00000032210996
1 PAW(PAW) - VES
Bs0.000001071614
1 PAW(PAW) - CLP
$0.00000758734
1 PAW(PAW) - PKR
Rs0.00000220517824
1 PAW(PAW) - KZT
0.00000420307348
1 PAW(PAW) - THB
฿0.00000025546652
1 PAW(PAW) - TWD
NT$0.00000023849278
1 PAW(PAW) - AED
د.إ0.00000002870674
1 PAW(PAW) - CHF
Fr0.0000000062576
1 PAW(PAW) - HKD
HK$0.00000006108982
1 PAW(PAW) - AMD
֏0.0000029934794
1 PAW(PAW) - MAD
.د.م0.00000007047622
1 PAW(PAW) - MXN
$0.00000014674072
1 PAW(PAW) - SAR
ريال0.0000000293325
1 PAW(PAW) - PLN
0.00000002862852
1 PAW(PAW) - RON
лв0.0000000340257
1 PAW(PAW) - SEK
kr0.00000007524764
1 PAW(PAW) - BGN
лв0.00000001314096
1 PAW(PAW) - HUF
Ft0.00000266957038
1 PAW(PAW) - CZK
0.0000001654353
1 PAW(PAW) - KWD
د.ك0.00000000238571
1 PAW(PAW) - ILS
0.00000002667302
1 PAW(PAW) - AOA
Kz0.00000716956698
1 PAW(PAW) - BHD
.د.ب0.000000002948894
1 PAW(PAW) - BMD
$0.000000007822
1 PAW(PAW) - DKK
kr0.00000005021724
1 PAW(PAW) - HNL
L0.00000020564038
1 PAW(PAW) - MUR
0.00000035770006
1 PAW(PAW) - NAD
$0.00000013821474
1 PAW(PAW) - NOK
kr0.00000007962796
1 PAW(PAW) - NZD
$0.00000001337562
1 PAW(PAW) - PAB
B/.0.000000007822
1 PAW(PAW) - PGK
K0.00000003238308
1 PAW(PAW) - QAR
ر.ق0.00000002847208
1 PAW(PAW) - RSD
дин.0.00000078916158

PAW-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PAW toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PAW-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PAW”

Paljonko PAW (PAW) on arvoltaan tänään?
PAW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000007822 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAW-USD-parin nykyinen hinta?
PAW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000000007822. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PAW-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAW markkina-arvo on $ 7.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 947.96T USD.
Mikä oli PAW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAW saavutti ATH-hinnaksi 0.000064522413291757 USD.
Mikä oli PAW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAW-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000000033609974 USD.
Mikä on PAW-rahakkeen treidausvolyymi?
PAW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.69K USD.
Nouseeko PAW tänä vuonna korkeammalle?
PAW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:35:45 (UTC+8)

PAW (PAW) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PAW-USD-laskin

Summa

PAW
PAW
USD
USD

1 PAW = 0.0000 USD

Treidaa PAW-rahaketta

PAWUSDT
$0.000000007838
$0.000000007838$0.000000007838
-2.11%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu