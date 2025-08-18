PAW (PAW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000007822. Viimeisen 24 tunnin aikana PAW on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000007762 ja korkeimmillaan $ 0.000000009218 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000064522413291757, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000033609974.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PAW on muuttunut -2.75% viimeisen tunnin aikana, -2.34% 24 tunnin aikana ja -14.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PAW (PAW) -rahakkeen markkinatiedot
No.1231
$ 7.41M
$ 7.41M$ 7.41M
$ 76.69K
$ 76.69K$ 76.69K
$ 7.82M
$ 7.82M$ 7.82M
947.96T
947.96T 947.96T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
94.79%
ETH
PAW-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 76.69K. PAW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 947.96T ja sen kokonaistarjonta on 1000000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.82M.
PAW (PAW) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PAW-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000000001878
-2.34%
30 päivää
$ -0.000000000494
-5.95%
60 päivää
$ +0.000000001717
+28.12%
90 päivää
$ -0.000000001071
-12.05%
PAW-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PAW-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000001878 (-2.34%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
PAW 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000000494 (-5.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
PAW-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PAW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000001717 (+28.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
PAW-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000001071 (-12.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PAW (PAW)?
$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.
PAW on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PAW-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PAW-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue PAW-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PAW-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
PAW-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon PAW (PAW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PAW (PAW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PAW-rahakkeelle.
PAW (PAW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
PAW (PAW) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa PAW:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PAW MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.