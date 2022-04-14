OMAX (OMAX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu OMAX (OMAX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

OMAX (OMAX) -rahakkeen tiedot

OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://omaxcoin.com/
Valkoinen paperi:
https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://omaxray.com/

OMAX (OMAX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu OMAX (OMAX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.67M
$ 1.67M
Kokonaistarjonta:
$ 9.00B
$ 9.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 8.67B
$ 8.67B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.73M
$ 1.73M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.005025
$ 0.005025
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00017338240522691
$ 0.00017338240522691
Nykyinen hinta:
$ 0.0001925
$ 0.0001925

OMAX (OMAX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

OMAX (OMAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OMAX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OMAX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OMAX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OMAX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OMAX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään OMAX (OMAX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OMAX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

OMAX (OMAX) -rahakkeen hintahistoria

OMAX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

OMAX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OMAX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OMAX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.