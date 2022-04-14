OMAX (OMAX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OMAX (OMAX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OMAX (OMAX) -rahakkeen tiedot OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://omaxcoin.com/ Valkoinen paperi: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://omaxray.com/ Osta OMAX-rahaketta nyt!

OMAX (OMAX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OMAX (OMAX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Kokonaistarjonta: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 Nykyinen hinta: $ 0.0001925 $ 0.0001925 $ 0.0001925 Lue lisää OMAX (OMAX) -rahakkeen hinnasta

OMAX (OMAX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OMAX (OMAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OMAX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OMAX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OMAX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OMAX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OMAX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OMAX (OMAX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OMAX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OMAX-rahakkeita MEXCistä nyt!

OMAX (OMAX) -rahakkeen hintahistoria OMAX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OMAX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OMAX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OMAX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OMAX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OMAX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!