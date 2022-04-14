Autonolas (OLAS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Autonolas (OLAS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Autonolas (OLAS) -rahakkeen tiedot A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way. Virallinen verkkosivusto: https://www.olas.network Valkoinen paperi: https://www.autonolas.network/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM Osta OLAS-rahaketta nyt!

Autonolas (OLAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Autonolas (OLAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 46.72M $ 46.72M $ 46.72M Kokonaistarjonta: $ 470.86M $ 470.86M $ 470.86M Kierrossa oleva tarjonta: $ 179.20M $ 179.20M $ 179.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 122.75M $ 122.75M $ 122.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.013 $ 4.013 $ 4.013 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 Nykyinen hinta: $ 0.2607 $ 0.2607 $ 0.2607 Lue lisää Autonolas (OLAS) -rahakkeen hinnasta

Autonolas (OLAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Autonolas (OLAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OLAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OLAS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OLAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OLAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Autonolas (OLAS) -rahakkeen hintahistoria OLAS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OLAS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OLAS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OLAS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OLAS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OLAS-rahakkeen hintaennuste nyt!

