Lisätietoja OLAS-rahakkeesta

OLAS-rahakkeen hintatiedot

OLAS-rahakkeen valkoinen paperi

OLAS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OLAS-rahakkeen tokenomiikka

OLAS-rahakkeen hintaennuste

OLAS-rahakkeen historia

OLAS-osto-opas

OLAS/fiat-valuuttamuunnin

OLAS-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Autonolas-logo

Autonolas – hinta (OLAS)

1OLAS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2316
$0.2316$0.2316
-0.64%1D
USD
Reaaliaikainen Autonolas (OLAS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:32:17 (UTC+8)

Autonolas (OLAS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.231
$ 0.231$ 0.231
24 h:n matalin
$ 0.237
$ 0.237$ 0.237
24 h:n korkein

$ 0.231
$ 0.231$ 0.231

$ 0.237
$ 0.237$ 0.237

$ 8.47238230882391
$ 8.47238230882391$ 8.47238230882391

$ 0.014833599305266324
$ 0.014833599305266324$ 0.014833599305266324

-0.69%

-0.64%

-5.59%

-5.59%

Autonolas (OLAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2315. Viimeisen 24 tunnin aikana OLAS on vaihdellut alimmillaan $ 0.231 ja korkeimmillaan $ 0.237 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OLAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.47238230882391, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014833599305266324.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OLAS on muuttunut -0.69% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -5.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Autonolas (OLAS) -rahakkeen markkinatiedot

No.638

$ 41.29M
$ 41.29M$ 41.29M

$ 52.68K
$ 52.68K$ 52.68K

$ 109.00M
$ 109.00M$ 109.00M

178.35M
178.35M 178.35M

--
----

470,857,508.24606645
470,857,508.24606645 470,857,508.24606645

ETH

Autonolas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.68K. OLAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 178.35M ja sen kokonaistarjonta on 470857508.24606645. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 109.00M.

Autonolas (OLAS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Autonolas-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001492-0.64%
30 päivää$ -0.0132-5.40%
60 päivää$ -0.0072-3.02%
90 päivää$ -0.0718-23.68%
Autonolas-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OLAS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001492 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Autonolas 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0132 (-5.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Autonolas-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OLAS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0072 (-3.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Autonolas-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0718 (-23.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Autonolas (OLAS)?

Tarkista Autonolas-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Autonolas (OLAS)

A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way.

Autonolas on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Autonolas-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OLAS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Autonolas-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Autonolas-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Autonolas-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Autonolas (OLAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Autonolas (OLAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Autonolas-rahakkeelle.

Tarkista Autonolas-rahakkeen hintaennuste nyt!

Autonolas (OLAS) -rahakkeen tokenomiikka

Autonolas (OLAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OLAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Autonolas (OLAS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Autonolas:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Autonolas MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OLAS paikallisiin valuuttoihin

1 Autonolas(OLAS) - VND
6,091.9225
1 Autonolas(OLAS) - AUD
A$0.358825
1 Autonolas(OLAS) - GBP
0.17131
1 Autonolas(OLAS) - EUR
0.19909
1 Autonolas(OLAS) - USD
$0.2315
1 Autonolas(OLAS) - MYR
RM0.97693
1 Autonolas(OLAS) - TRY
9.475295
1 Autonolas(OLAS) - JPY
¥34.262
1 Autonolas(OLAS) - ARS
ARS$303.804395
1 Autonolas(OLAS) - RUB
18.65427
1 Autonolas(OLAS) - INR
20.21458
1 Autonolas(OLAS) - IDR
Rp3,795.08136
1 Autonolas(OLAS) - KRW
324.22964
1 Autonolas(OLAS) - PHP
13.23254
1 Autonolas(OLAS) - EGP
￡E.11.225435
1 Autonolas(OLAS) - BRL
R$1.266305
1 Autonolas(OLAS) - CAD
C$0.31947
1 Autonolas(OLAS) - BDT
28.15503
1 Autonolas(OLAS) - NGN
355.604835
1 Autonolas(OLAS) - COP
$933.465875
1 Autonolas(OLAS) - ZAR
R.4.104495
1 Autonolas(OLAS) - UAH
9.53317
1 Autonolas(OLAS) - VES
Bs31.7155
1 Autonolas(OLAS) - CLP
$224.555
1 Autonolas(OLAS) - PKR
Rs65.26448
1 Autonolas(OLAS) - KZT
124.39421
1 Autonolas(OLAS) - THB
฿7.56079
1 Autonolas(OLAS) - TWD
NT$7.058435
1 Autonolas(OLAS) - AED
د.إ0.849605
1 Autonolas(OLAS) - CHF
Fr0.1852
1 Autonolas(OLAS) - HKD
HK$1.808015
1 Autonolas(OLAS) - AMD
֏88.59505
1 Autonolas(OLAS) - MAD
.د.م2.085815
1 Autonolas(OLAS) - MXN
$4.34294
1 Autonolas(OLAS) - SAR
ريال0.868125
1 Autonolas(OLAS) - PLN
0.84729
1 Autonolas(OLAS) - RON
лв1.007025
1 Autonolas(OLAS) - SEK
kr2.22703
1 Autonolas(OLAS) - BGN
лв0.38892
1 Autonolas(OLAS) - HUF
Ft79.008635
1 Autonolas(OLAS) - CZK
4.896225
1 Autonolas(OLAS) - KWD
د.ك0.0706075
1 Autonolas(OLAS) - ILS
0.789415
1 Autonolas(OLAS) - AOA
Kz212.190585
1 Autonolas(OLAS) - BHD
.د.ب0.0872755
1 Autonolas(OLAS) - BMD
$0.2315
1 Autonolas(OLAS) - DKK
kr1.48623
1 Autonolas(OLAS) - HNL
L6.086135
1 Autonolas(OLAS) - MUR
10.586495
1 Autonolas(OLAS) - NAD
$4.090605
1 Autonolas(OLAS) - NOK
kr2.35667
1 Autonolas(OLAS) - NZD
$0.395865
1 Autonolas(OLAS) - PAB
B/.0.2315
1 Autonolas(OLAS) - PGK
K0.95841
1 Autonolas(OLAS) - QAR
ر.ق0.84266
1 Autonolas(OLAS) - RSD
дин.23.356035

Autonolas-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Autonolas toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Autonolas-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Autonolas”

Paljonko Autonolas (OLAS) on arvoltaan tänään?
OLAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2315 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OLAS-USD-parin nykyinen hinta?
OLAS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2315. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Autonolas-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OLAS markkina-arvo on $ 41.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OLAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OLAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 178.35M USD.
Mikä oli OLAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OLAS saavutti ATH-hinnaksi 8.47238230882391 USD.
Mikä oli OLAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OLAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.014833599305266324 USD.
Mikä on OLAS-rahakkeen treidausvolyymi?
OLAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.68K USD.
Nouseeko OLAS tänä vuonna korkeammalle?
OLAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OLAS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:32:17 (UTC+8)

Autonolas (OLAS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

OLAS-USD-laskin

Summa

OLAS
OLAS
USD
USD

1 OLAS = 0.2315 USD

Treidaa OLAS-rahaketta

OLASUSDT
$0.2316
$0.2316$0.2316
-0.60%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu