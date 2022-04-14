Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Openfabric AI (OFN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tiedot Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs. Virallinen verkkosivusto: https://openfabric.ai/ Valkoinen paperi: https://openfabric.ai/resource/openfabric-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x656842617576232f829f05efb43bc9eb1c82b364 Osta OFN-rahaketta nyt!

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Openfabric AI (OFN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 778.06K $ 778.06K $ 778.06K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 174.85M $ 174.85M $ 174.85M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9178 $ 0.9178 $ 0.9178 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 $ 0.000321660813185712 Nykyinen hinta: $ 0.00445 $ 0.00445 $ 0.00445 Lue lisää Openfabric AI (OFN) -rahakkeen hinnasta

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OFN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OFN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OFN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OFN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

