Openfabric AI-logo

Openfabric AI – hinta (OFN)

1OFN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0038
$0.0038$0.0038
-6.17%1D
USD
Reaaliaikainen Openfabric AI (OFN) -hintakaavio
Openfabric AI (OFN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.53%

-6.17%

+35.23%

+35.23%

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0038. Viimeisen 24 tunnin aikana OFN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0027 ja korkeimmillaan $ 0.00446 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OFN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9082576116204563, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000321660813185712.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OFN on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -6.17% 24 tunnin aikana ja +35.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen markkinatiedot

No.2445

34.96%

BSC

Openfabric AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 664.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.32K. OFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 174.85M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.90M.

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Openfabric AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002499-6.17%
30 päivää$ +0.00006+1.60%
60 päivää$ -0.02437-86.52%
90 päivää$ -0.03401-89.95%
Openfabric AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OFN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002499 (-6.17%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Openfabric AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00006 (+1.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Openfabric AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OFN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02437 (-86.52%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Openfabric AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03401 (-89.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Openfabric AI (OFN)?

Tarkista Openfabric AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Openfabric AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Openfabric AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OFN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Openfabric AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Openfabric AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Openfabric AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Openfabric AI (OFN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Openfabric AI (OFN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Openfabric AI-rahakkeelle.

Tarkista Openfabric AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tokenomiikka

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OFN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Openfabric AI (OFN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Openfabric AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Openfabric AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OFN paikallisiin valuuttoihin

Openfabric AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Openfabric AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Openfabric AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Openfabric AI”

Paljonko Openfabric AI (OFN) on arvoltaan tänään?
OFN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0038 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OFN-USD-parin nykyinen hinta?
OFN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0038. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Openfabric AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OFN markkina-arvo on $ 664.41K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 174.85M USD.
Mikä oli OFN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OFN saavutti ATH-hinnaksi 0.9082576116204563 USD.
Mikä oli OFN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OFN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000321660813185712 USD.
Mikä on OFN-rahakkeen treidausvolyymi?
OFN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.32K USD.
Nouseeko OFN tänä vuonna korkeammalle?
OFN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OFN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista.

