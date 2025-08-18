Mikä on Openfabric AI (OFN)

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

Openfabric AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Openfabric AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista OFN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Openfabric AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Openfabric AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Openfabric AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Openfabric AI (OFN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Openfabric AI (OFN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Openfabric AI-rahakkeelle.

Tarkista Openfabric AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tokenomiikka

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OFN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Openfabric AI (OFN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Openfabric AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Openfabric AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OFN paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Openfabric AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Openfabric AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Openfabric AI” Paljonko Openfabric AI (OFN) on arvoltaan tänään? OFN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0038 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on OFN-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0038 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo OFN -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Openfabric AI-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen OFN markkina-arvo on $ 664.41K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on OFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? OFN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 174.85M USD . Mikä oli OFN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? OFN saavutti ATH-hinnaksi 0.9082576116204563 USD . Mikä oli OFN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? OFN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000321660813185712 USD . Mikä on OFN-rahakkeen treidausvolyymi? OFN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.32K USD . Nouseeko OFN tänä vuonna korkeammalle? OFN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OFN-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Openfabric AI (OFN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.