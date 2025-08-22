Lisätietoja NODE-rahakkeesta

NODE-logo

NODE – hinta (NODE)

1NODE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.09938
$0.09938$0.09938
-1.69%1D
USD
Reaaliaikainen NODE (NODE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:06:27 (UTC+8)

NODE (NODE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.09654
$ 0.09654$ 0.09654
24 h:n matalin
$ 0.11269
$ 0.11269$ 0.11269
24 h:n korkein

$ 0.09654
$ 0.09654$ 0.09654

$ 0.11269
$ 0.11269$ 0.11269

$ 0.10779617495811891
$ 0.10779617495811891$ 0.10779617495811891

$ 0.036237660518626376
$ 0.036237660518626376$ 0.036237660518626376

-2.76%

-1.69%

+14.39%

+14.39%

NODE (NODE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0991. Viimeisen 24 tunnin aikana NODE on vaihdellut alimmillaan $ 0.09654 ja korkeimmillaan $ 0.11269 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NODE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.10779617495811891, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.036237660518626376.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NODE on muuttunut -2.76% viimeisen tunnin aikana, -1.69% 24 tunnin aikana ja +14.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NODE (NODE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1023

$ 13.22M
$ 13.22M$ 13.22M

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

$ 99.10M
$ 99.10M$ 99.10M

133.39M
133.39M 133.39M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

678,833,730
678,833,730 678,833,730

13.33%

ETH

NODE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.84M. NODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 133.39M ja sen kokonaistarjonta on 678833730. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 99.10M.

NODE (NODE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NODE-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0017084-1.69%
30 päivää$ +0.0497+100.60%
60 päivää$ +0.0771+350.45%
90 päivää$ +0.0771+350.45%
NODE-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NODE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0017084 (-1.69%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NODE 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0497 (+100.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NODE-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NODE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0771 (+350.45%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NODE-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0771 (+350.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NODE (NODE)?

Tarkista NODE-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NODE (NODE)

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

NODE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NODE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NODE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NODE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NODE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NODE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NODE (NODE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NODE (NODE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NODE-rahakkeelle.

Tarkista NODE-rahakkeen hintaennuste nyt!

NODE (NODE) -rahakkeen tokenomiikka

NODE (NODE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NODE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NODE (NODE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NODE:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NODE MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NODE paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NODE”

Paljonko NODE (NODE) on arvoltaan tänään?
NODE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0991 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NODE-USD-parin nykyinen hinta?
NODE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0991. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NODE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NODE markkina-arvo on $ 13.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 133.39M USD.
Mikä oli NODE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NODE saavutti ATH-hinnaksi 0.10779617495811891 USD.
Mikä oli NODE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NODE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.036237660518626376 USD.
Mikä on NODE-rahakkeen treidausvolyymi?
NODE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.84M USD.
Nouseeko NODE tänä vuonna korkeammalle?
NODE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NODE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:06:27 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

