NODE (NODE) -rahakkeen tiedot NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network. Virallinen verkkosivusto: https://nodeops.network/ Valkoinen paperi: https://docs.nodeops.network/Learn Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1 Osta NODE-rahaketta nyt!

NODE (NODE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NODE (NODE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.78M $ 12.78M $ 12.78M Kokonaistarjonta: $ 678.83M $ 678.83M $ 678.83M Kierrossa oleva tarjonta: $ 133.39M $ 133.39M $ 133.39M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 95.82M $ 95.82M $ 95.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.42601 $ 0.42601 $ 0.42601 Kaikkien aikojen alin: $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 Nykyinen hinta: $ 0.09582 $ 0.09582 $ 0.09582 Lue lisää NODE (NODE) -rahakkeen hinnasta

NODE (NODE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NODE (NODE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NODE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NODE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NODE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NODE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NODE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NODE (NODE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NODE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NODE-rahakkeita MEXCistä nyt!

NODE (NODE) -rahakkeen hintahistoria NODE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NODE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NODE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NODE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NODE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NODE-rahakkeen hintaennuste nyt!

