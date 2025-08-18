Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.058353. Viimeisen 24 tunnin aikana NOBODY on vaihdellut alimmillaan $ 0.043028 ja korkeimmillaan $ 0.060198 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOBODY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06862468803158732, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003144063138629749.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NOBODY on muuttunut +19.56% viimeisen tunnin aikana, +11.63% 24 tunnin aikana ja +34.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen markkinatiedot
No.596
$ 54.62M
$ 54.62M$ 54.62M
$ 483.48K
$ 483.48K$ 483.48K
$ 54.62M
$ 54.62M$ 54.62M
936.07M
936.07M 936.07M
936,066,323.77
936,066,323.77 936,066,323.77
936,066,323.77
936,066,323.77 936,066,323.77
100.00%
SOL
Nobody Sausage-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 483.48K. NOBODY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 936.07M ja sen kokonaistarjonta on 936066323.77. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 54.62M.
Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.
Nobody Sausage on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nobody Sausage-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NOBODY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Nobody Sausage-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nobody Sausage-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Nobody Sausage-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Nobody Sausage (NOBODY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nobody Sausage (NOBODY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nobody Sausage-rahakkeelle.
Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOBODY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Nobody Sausage (NOBODY) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Nobody Sausage:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nobody Sausage MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.