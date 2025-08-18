Lisätietoja NOBODY-rahakkeesta

Nobody Sausage-logo

Nobody Sausage – hinta (NOBODY)

1NOBODY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.058353
$0.058353$0.058353
+11.63%1D
USD
Reaaliaikainen Nobody Sausage (NOBODY) -hintakaavio
2025-08-22 04:23:47 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.043028
$ 0.043028$ 0.043028
24 h:n matalin
$ 0.060198
$ 0.060198$ 0.060198
24 h:n korkein

$ 0.043028
$ 0.043028$ 0.043028

$ 0.060198
$ 0.060198$ 0.060198

$ 0.06862468803158732
$ 0.06862468803158732$ 0.06862468803158732

$ 0.003144063138629749
$ 0.003144063138629749$ 0.003144063138629749

+19.56%

+11.63%

+34.99%

+34.99%

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.058353. Viimeisen 24 tunnin aikana NOBODY on vaihdellut alimmillaan $ 0.043028 ja korkeimmillaan $ 0.060198 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOBODY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06862468803158732, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003144063138629749.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOBODY on muuttunut +19.56% viimeisen tunnin aikana, +11.63% 24 tunnin aikana ja +34.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen markkinatiedot

No.596

$ 54.62M
$ 54.62M$ 54.62M

$ 483.48K
$ 483.48K$ 483.48K

$ 54.62M
$ 54.62M$ 54.62M

936.07M
936.07M 936.07M

936,066,323.77
936,066,323.77 936,066,323.77

936,066,323.77
936,066,323.77 936,066,323.77

100.00%

SOL

Nobody Sausage-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 483.48K. NOBODY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 936.07M ja sen kokonaistarjonta on 936066323.77. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 54.62M.

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nobody Sausage-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00607942+11.63%
30 päivää$ +0.009533+19.52%
60 päivää$ +0.042761+274.24%
90 päivää$ +0.005335+10.06%
Nobody Sausage-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NOBODY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00607942 (+11.63%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nobody Sausage 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.009533 (+19.52%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nobody Sausage-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NOBODY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.042761 (+274.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nobody Sausage-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.005335 (+10.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nobody Sausage (NOBODY)?

Tarkista Nobody Sausage-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nobody Sausage (NOBODY)

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

Nobody Sausage on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nobody Sausage-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NOBODY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nobody Sausage-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nobody Sausage-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nobody Sausage-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nobody Sausage (NOBODY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nobody Sausage (NOBODY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nobody Sausage-rahakkeelle.

Tarkista Nobody Sausage-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen tokenomiikka

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOBODY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nobody Sausage (NOBODY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nobody Sausage:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nobody Sausage MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NOBODY paikallisiin valuuttoihin

Nobody Sausage-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nobody Sausage toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Nobody Sausage-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nobody Sausage”

Paljonko Nobody Sausage (NOBODY) on arvoltaan tänään?
NOBODY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.058353 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOBODY-USD-parin nykyinen hinta?
NOBODY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.058353. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nobody Sausage-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOBODY markkina-arvo on $ 54.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOBODY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOBODY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 936.07M USD.
Mikä oli NOBODY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOBODY saavutti ATH-hinnaksi 0.06862468803158732 USD.
Mikä oli NOBODY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOBODY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003144063138629749 USD.
Mikä on NOBODY-rahakkeen treidausvolyymi?
NOBODY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 483.48K USD.
Nouseeko NOBODY tänä vuonna korkeammalle?
NOBODY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOBODY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:23:47 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

