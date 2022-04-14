Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nobody Sausage (NOBODY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen tiedot Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. Virallinen verkkosivusto: https://nobodysausage.club/ Block Explorer: https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon Osta NOBODY-rahaketta nyt!

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 75.17M $ 75.17M $ 75.17M Kokonaistarjonta: $ 936.07M $ 936.07M $ 936.07M Kierrossa oleva tarjonta: $ 936.07M $ 936.07M $ 936.07M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 75.17M $ 75.17M $ 75.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.086699 $ 0.086699 $ 0.086699 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 $ 0.003144063138629749 Nykyinen hinta: $ 0.080305 $ 0.080305 $ 0.080305 Lue lisää Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen hinnasta

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NOBODY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NOBODY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NOBODY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NOBODY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NOBODY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NOBODY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NOBODY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nobody Sausage (NOBODY) -rahakkeen hintahistoria NOBODY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NOBODY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NOBODY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NOBODY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NOBODY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NOBODY-rahakkeen hintaennuste nyt!

