NEO-logo

NEO – hinta (NEO)

1NEO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$6.801
$6.801$6.801
+0.25%1D
USD
Reaaliaikainen NEO (NEO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:34:02 (UTC+8)

NEO (NEO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 6.234
$ 6.234$ 6.234
24 h:n matalin
$ 6.947
$ 6.947$ 6.947
24 h:n korkein

$ 6.234
$ 6.234$ 6.234

$ 6.947
$ 6.947$ 6.947

$ 196.85299682617188
$ 196.85299682617188$ 196.85299682617188

$ 0.07228679955005646
$ 0.07228679955005646$ 0.07228679955005646

+0.66%

+0.25%

+11.15%

+11.15%

NEO (NEO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 6.808. Viimeisen 24 tunnin aikana NEO on vaihdellut alimmillaan $ 6.234 ja korkeimmillaan $ 6.947 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 196.85299682617188, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07228679955005646.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEO on muuttunut +0.66% viimeisen tunnin aikana, +0.25% 24 tunnin aikana ja +11.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NEO (NEO) -rahakkeen markkinatiedot

No.124

$ 480.23M
$ 480.23M$ 480.23M

$ 13.13M
$ 13.13M$ 13.13M

$ 680.80M
$ 680.80M$ 680.80M

70.54M
70.54M 70.54M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2014-06-01 00:00:00

$ 0.159
$ 0.159$ 0.159

NONE

NEO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 480.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 13.13M. NEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.54M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 680.80M.

NEO (NEO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NEO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01696+0.25%
30 päivää$ -0.494-6.77%
60 päivää$ +1.794+35.77%
90 päivää$ +0.345+5.33%
NEO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NEO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01696 (+0.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NEO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.494 (-6.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NEO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NEO-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.794 (+35.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NEO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.345 (+5.33%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NEO (NEO)?

Tarkista NEO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NEO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NEO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NEO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NEO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NEO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NEO (NEO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NEO (NEO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NEO-rahakkeelle.

Tarkista NEO-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEO (NEO) -rahakkeen tokenomiikka

NEO (NEO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NEO (NEO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NEO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NEO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NEO paikallisiin valuuttoihin

1 NEO(NEO) - VND
179,152.52
1 NEO(NEO) - AUD
A$10.5524
1 NEO(NEO) - GBP
5.03792
1 NEO(NEO) - EUR
5.85488
1 NEO(NEO) - USD
$6.808
1 NEO(NEO) - MYR
RM28.72976
1 NEO(NEO) - TRY
279.19608
1 NEO(NEO) - JPY
¥1,007.584
1 NEO(NEO) - ARS
ARS$8,946.12048
1 NEO(NEO) - RUB
548.45248
1 NEO(NEO) - INR
594.27032
1 NEO(NEO) - IDR
Rp111,606.53952
1 NEO(NEO) - KRW
9,521.6688
1 NEO(NEO) - PHP
389.34952
1 NEO(NEO) - EGP
￡E.330.05184
1 NEO(NEO) - BRL
R$37.23976
1 NEO(NEO) - CAD
C$9.46312
1 NEO(NEO) - BDT
827.98896
1 NEO(NEO) - NGN
10,473.83568
1 NEO(NEO) - COP
$27,451.558
1 NEO(NEO) - ZAR
R.120.43352
1 NEO(NEO) - UAH
280.35344
1 NEO(NEO) - VES
Bs932.696
1 NEO(NEO) - CLP
$6,603.76
1 NEO(NEO) - PKR
Rs1,926.39168
1 NEO(NEO) - KZT
3,658.21072
1 NEO(NEO) - THB
฿222.07696
1 NEO(NEO) - TWD
NT$207.84824
1 NEO(NEO) - AED
د.إ24.98536
1 NEO(NEO) - CHF
Fr5.4464
1 NEO(NEO) - HKD
HK$53.17048
1 NEO(NEO) - AMD
֏2,610.39144
1 NEO(NEO) - MAD
.د.م61.34008
1 NEO(NEO) - MXN
$127.65
1 NEO(NEO) - SAR
ريال25.53
1 NEO(NEO) - PLN
24.91728
1 NEO(NEO) - RON
лв29.6148
1 NEO(NEO) - SEK
kr65.49296
1 NEO(NEO) - BGN
лв11.43744
1 NEO(NEO) - HUF
Ft2,324.31928
1 NEO(NEO) - CZK
144.05728
1 NEO(NEO) - KWD
د.ك2.07644
1 NEO(NEO) - ILS
23.1472
1 NEO(NEO) - AOA
Kz6,228.70728
1 NEO(NEO) - BHD
.د.ب2.566616
1 NEO(NEO) - BMD
$6.808
1 NEO(NEO) - DKK
kr43.77544
1 NEO(NEO) - HNL
L178.77808
1 NEO(NEO) - MUR
311.32984
1 NEO(NEO) - NAD
$120.5016
1 NEO(NEO) - NOK
kr69.30544
1 NEO(NEO) - NZD
$11.64168
1 NEO(NEO) - PAB
B/.6.808
1 NEO(NEO) - PGK
K28.52552
1 NEO(NEO) - QAR
ر.ق24.78112
1 NEO(NEO) - RSD
дин.687.13144

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NEO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NEO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NEO”

Paljonko NEO (NEO) on arvoltaan tänään?
NEO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.808 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEO-USD-parin nykyinen hinta?
NEO -USD-parin nykyinen hinta on $ 6.808. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NEO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEO markkina-arvo on $ 480.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.54M USD.
Mikä oli NEO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEO saavutti ATH-hinnaksi 196.85299682617188 USD.
Mikä oli NEO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07228679955005646 USD.
Mikä on NEO-rahakkeen treidausvolyymi?
NEO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 13.13M USD.
Nouseeko NEO tänä vuonna korkeammalle?
NEO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:34:02 (UTC+8)

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

