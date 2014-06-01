NEO (NEO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NEO (NEO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NEO (NEO) -rahakkeen tiedot NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network. Virallinen verkkosivusto: https://neo.org/ Valkoinen paperi: https://docs.neo.org/docs/en-us/index.html Block Explorer: https://dora.coz.io/ Osta NEO-rahaketta nyt!

NEO (NEO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NEO (NEO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 501.74M $ 501.74M $ 501.74M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 70.54M $ 70.54M $ 70.54M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 711.30M $ 711.30M $ 711.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 140.7054 $ 140.7054 $ 140.7054 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 $ 0.07228679955005646 Nykyinen hinta: $ 7.113 $ 7.113 $ 7.113 Lue lisää NEO (NEO) -rahakkeen hinnasta

NEO (NEO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NEO (NEO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NEO (NEO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEO-rahakkeita MEXCistä nyt!

NEO (NEO) -rahakkeen hintahistoria NEO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEO-rahakkeen hintaennuste nyt!

