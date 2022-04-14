NATIX Network (NATIX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NATIX Network (NATIX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen tiedot NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Virallinen verkkosivusto: https://www.natix.network/ Valkoinen paperi: https://docs.natix.network/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Osta NATIX-rahaketta nyt!

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NATIX Network (NATIX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.37M $ 13.37M $ 13.37M Kokonaistarjonta: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Kierrossa oleva tarjonta: $ 16.13B $ 16.13B $ 16.13B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 82.89M $ 82.89M $ 82.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Nykyinen hinta: $ 0.000829 $ 0.000829 $ 0.000829 Lue lisää NATIX Network (NATIX) -rahakkeen hinnasta

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NATIX Network (NATIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NATIX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NATIX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NATIX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NATIX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NATIX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NATIX Network (NATIX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NATIX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NATIX-rahakkeita MEXCistä nyt!

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen hintahistoria NATIX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NATIX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NATIX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NATIX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NATIX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NATIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!