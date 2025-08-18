NATIX Network (NATIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000749. Viimeisen 24 tunnin aikana NATIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.000749 ja korkeimmillaan $ 0.000785 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NATIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001982067208685786, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000553846478431092.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NATIX on muuttunut -0.54% viimeisen tunnin aikana, -0.53% 24 tunnin aikana ja -2.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NATIX Network (NATIX) -rahakkeen markkinatiedot
NATIX Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.86K. NATIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.13B ja sen kokonaistarjonta on 99991483316.62. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.89M.
NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.
NATIX Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon NATIX Network (NATIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NATIX Network (NATIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NATIX Network-rahakkeelle.
NATIX Network (NATIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NATIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
NATIX Network (NATIX) -ostamisen perusteet
