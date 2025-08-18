Lisätietoja NATIX-rahakkeesta

NATIX-rahakkeen hintatiedot

NATIX-rahakkeen valkoinen paperi

NATIX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NATIX-rahakkeen tokenomiikka

NATIX-rahakkeen hintaennuste

NATIX-rahakkeen historia

NATIX-osto-opas

NATIX/fiat-valuuttamuunnin

NATIX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

NATIX Network-logo

NATIX Network – hinta (NATIX)

1NATIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000749
$0.000749$0.000749
-0.53%1D
USD
Reaaliaikainen NATIX Network (NATIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:23:43 (UTC+8)

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000749
$ 0.000749$ 0.000749
24 h:n matalin
$ 0.000785
$ 0.000785$ 0.000785
24 h:n korkein

$ 0.000749
$ 0.000749$ 0.000749

$ 0.000785
$ 0.000785$ 0.000785

$ 0.001982067208685786
$ 0.001982067208685786$ 0.001982067208685786

$ 0.000553846478431092
$ 0.000553846478431092$ 0.000553846478431092

-0.54%

-0.53%

-2.98%

-2.98%

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000749. Viimeisen 24 tunnin aikana NATIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.000749 ja korkeimmillaan $ 0.000785 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NATIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001982067208685786, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000553846478431092.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NATIX on muuttunut -0.54% viimeisen tunnin aikana, -0.53% 24 tunnin aikana ja -2.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1064

$ 12.08M
$ 12.08M$ 12.08M

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

$ 74.89M
$ 74.89M$ 74.89M

16.13B
16.13B 16.13B

99,991,483,316.62
99,991,483,316.62 99,991,483,316.62

SOL

NATIX Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.86K. NATIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.13B ja sen kokonaistarjonta on 99991483316.62. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.89M.

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NATIX Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000399-0.53%
30 päivää$ -0.000222-22.87%
60 päivää$ -0.000325-30.27%
90 päivää$ -0.000353-32.04%
NATIX Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NATIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000399 (-0.53%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NATIX Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000222 (-22.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NATIX Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NATIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000325 (-30.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NATIX Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000353 (-32.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NATIX Network (NATIX)?

Tarkista NATIX Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NATIX Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NATIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NATIX Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NATIX Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NATIX Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NATIX Network (NATIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NATIX Network (NATIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NATIX Network-rahakkeelle.

Tarkista NATIX Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen tokenomiikka

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NATIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NATIX Network (NATIX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NATIX Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NATIX Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NATIX paikallisiin valuuttoihin

1 NATIX Network(NATIX) - VND
19.709935
1 NATIX Network(NATIX) - AUD
A$0.00116095
1 NATIX Network(NATIX) - GBP
0.00055426
1 NATIX Network(NATIX) - EUR
0.00064414
1 NATIX Network(NATIX) - USD
$0.000749
1 NATIX Network(NATIX) - MYR
RM0.00316078
1 NATIX Network(NATIX) - TRY
0.03065657
1 NATIX Network(NATIX) - JPY
¥0.110852
1 NATIX Network(NATIX) - ARS
ARS$0.98293517
1 NATIX Network(NATIX) - RUB
0.06034693
1 NATIX Network(NATIX) - INR
0.06540268
1 NATIX Network(NATIX) - IDR
Rp12.27868656
1 NATIX Network(NATIX) - KRW
1.04901944
1 NATIX Network(NATIX) - PHP
0.04281284
1 NATIX Network(NATIX) - EGP
￡E.0.03631152
1 NATIX Network(NATIX) - BRL
R$0.00409703
1 NATIX Network(NATIX) - CAD
C$0.00103362
1 NATIX Network(NATIX) - BDT
0.09109338
1 NATIX Network(NATIX) - NGN
1.15053141
1 NATIX Network(NATIX) - COP
$3.02015525
1 NATIX Network(NATIX) - ZAR
R.0.01327228
1 NATIX Network(NATIX) - UAH
0.03084382
1 NATIX Network(NATIX) - VES
Bs0.102613
1 NATIX Network(NATIX) - CLP
$0.72653
1 NATIX Network(NATIX) - PKR
Rs0.21115808
1 NATIX Network(NATIX) - KZT
0.40246766
1 NATIX Network(NATIX) - THB
฿0.02446234
1 NATIX Network(NATIX) - TWD
NT$0.02283701
1 NATIX Network(NATIX) - AED
د.إ0.00274883
1 NATIX Network(NATIX) - CHF
Fr0.0005992
1 NATIX Network(NATIX) - HKD
HK$0.00584969
1 NATIX Network(NATIX) - AMD
֏0.2866423
1 NATIX Network(NATIX) - MAD
.د.م0.00674849
1 NATIX Network(NATIX) - MXN
$0.01404375
1 NATIX Network(NATIX) - SAR
ريال0.00280875
1 NATIX Network(NATIX) - PLN
0.00274134
1 NATIX Network(NATIX) - RON
лв0.00325066
1 NATIX Network(NATIX) - SEK
kr0.00719789
1 NATIX Network(NATIX) - BGN
лв0.00125832
1 NATIX Network(NATIX) - HUF
Ft0.25554382
1 NATIX Network(NATIX) - CZK
0.01584135
1 NATIX Network(NATIX) - KWD
د.ك0.000228445
1 NATIX Network(NATIX) - ILS
0.00255409
1 NATIX Network(NATIX) - AOA
Kz0.68652591
1 NATIX Network(NATIX) - BHD
.د.ب0.000282373
1 NATIX Network(NATIX) - BMD
$0.000749
1 NATIX Network(NATIX) - DKK
kr0.00480858
1 NATIX Network(NATIX) - HNL
L0.01969121
1 NATIX Network(NATIX) - MUR
0.03425177
1 NATIX Network(NATIX) - NAD
$0.01323483
1 NATIX Network(NATIX) - NOK
kr0.00761733
1 NATIX Network(NATIX) - NZD
$0.00128079
1 NATIX Network(NATIX) - PAB
B/.0.000749
1 NATIX Network(NATIX) - PGK
K0.00310086
1 NATIX Network(NATIX) - QAR
ر.ق0.00272636
1 NATIX Network(NATIX) - RSD
дин.0.07551418

NATIX Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NATIX Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NATIX Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NATIX Network”

Paljonko NATIX Network (NATIX) on arvoltaan tänään?
NATIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000749 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NATIX-USD-parin nykyinen hinta?
NATIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000749. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NATIX Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NATIX markkina-arvo on $ 12.08M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NATIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NATIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.13B USD.
Mikä oli NATIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NATIX saavutti ATH-hinnaksi 0.001982067208685786 USD.
Mikä oli NATIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NATIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000553846478431092 USD.
Mikä on NATIX-rahakkeen treidausvolyymi?
NATIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.86K USD.
Nouseeko NATIX tänä vuonna korkeammalle?
NATIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NATIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:23:43 (UTC+8)

NATIX Network (NATIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

NATIX-USD-laskin

Summa

NATIX
NATIX
USD
USD

1 NATIX = 0.000749 USD

Treidaa NATIX-rahaketta

NATIXUSDT
$0.000749
$0.000749$0.000749
-0.53%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu