MX Token (MX) -rahakkeen tokenomiikka
MX Token (MX) -rahakkeen tiedot
MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.
MX Token (MX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu MX Token (MX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
MX Token (MX) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne
Sukella tarkemmin siihen, miten MX-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.
Overview
MX Token (MX) is the native utility token of the MEXC exchange ecosystem. Its token economics are designed to incentivize participation, support ecosystem growth, and ensure long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Total Supply: The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned.
- Issuance Model: MX Token was initially distributed through a combination of pre-distribution (private sales, team, foundation, marketing) and ongoing mining incentives (transaction mining).
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Description
|Pre-distribution
|49%
|Early supporters, strategic partners, team, foundation, private sales, marketing/operations
|Transaction Mining
|51%
|Daily incentives for users participating in transaction mining
- Pre-distribution Breakdown:
- Early Supporters: 5%
- Strategic Partners: 4%
- Team and Platform: 12%
- Foundation: 18%
- Private Sales: 9%
- Marketing & Operations: 1%
- Transaction Mining: 51% of the total supply is released daily to incentivize user participation in the exchange ecosystem.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for:
- Trading fee discounts
- Participation in token sales and launchpad events
- Staking and earning rewards
- Governance and voting on platform proposals
- Incentives: Users are rewarded with MX Tokens for trading activity (transaction mining), staking, and participating in ecosystem initiatives.
Locking Mechanism
- Pre-distribution Locking: Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation.
- Transaction Mining: Tokens earned through transaction mining are distributed daily, with no additional lock-up unless specified by the platform for specific campaigns or products.
Unlocking Time
|Allocation Category
|Unlocking Schedule
|Pre-distribution
|Unlocked daily in proportion to transaction mining
|Private Sale (10% of 9%)
|Pre-released before the rest of pre-distribution
|Transaction Mining
|Distributed daily as users participate
- Unlocking Ratio: The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining).
- Private Sale Pre-release: 10% of the private sale allocation (0.9% of total supply) is released prior to the rest of the pre-distribution tokens.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply, initial pre-distribution + ongoing transaction mining
|Allocation
|49% pre-distribution, 51% transaction mining
|Usage
|Trading fee discounts, staking, governance, launchpad participation
|Incentives
|Transaction mining rewards, staking rewards, ecosystem participation
|Locking
|Pre-distribution tokens unlocked daily; transaction mining tokens distributed daily
|Unlocking
|Daily, proportional to 49:51 ratio; private sale pre-release for 10% of private sale pool
Implications and Analysis
- Gradual Unlocking: The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment.
- Ecosystem Growth: The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem.
- Stakeholder Alignment: Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs.
- Utility-Driven Demand: MX Token’s use for trading discounts, governance, and launchpad access creates ongoing demand and utility, supporting its value proposition.
Note: The above information is based on the most recent and comprehensive data available. For the latest updates or changes to MX Token’s tokenomics, always refer to official MEXC documentation and announcements.
MX Token (MX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
MX Token (MX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka MX-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään MX Token (MX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
MX Token (MX) -rahakkeen hintahistoria
MX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
MX-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Osta MX Token (MX) -rahaketta
Summa
1 MX = 2.7867 USD