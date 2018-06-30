MX

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

SijoitusNo.149

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)11.10%

Kierrossa oleva tarjonta92,748,334

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta416,185,834

Kierrossa oleva määrä0.0927%

Julkaisupäivämäärä2018-06-30 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.0092 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta5.85335603455073,2024-04-09

Alin hinta0.0420566690384,2019-11-25

Julkinen lohkoketjuETH

