Minati Coin-logo

Minati Coin – hinta (MNTC)

1MNTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4056
$0.4056$0.4056
+0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Minati Coin (MNTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:20:27 (UTC+8)

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4012
$ 0.4012$ 0.4012
24 h:n matalin
$ 0.421
$ 0.421$ 0.421
24 h:n korkein

$ 0.4012
$ 0.4012$ 0.4012

$ 0.421
$ 0.421$ 0.421

$ 151.21370808400758
$ 151.21370808400758$ 151.21370808400758

$ 0.005481894977823257
$ 0.005481894977823257$ 0.005481894977823257

-2.13%

+0.09%

-9.83%

-9.83%

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4056. Viimeisen 24 tunnin aikana MNTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.4012 ja korkeimmillaan $ 0.421 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MNTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 151.21370808400758, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005481894977823257.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MNTC on muuttunut -2.13% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -9.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1721

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

$ 5.23K
$ 5.23K$ 5.23K

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

6.28M
6.28M 6.28M

9,100,000
9,100,000 9,100,000

9,100,000
9,100,000 9,100,000

68.95%

BSC

Minati Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.23K. MNTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.28M ja sen kokonaistarjonta on 9100000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.69M.

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Minati Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000365+0.09%
30 päivää$ -0.0528-11.52%
60 päivää$ -0.256-38.70%
90 päivää$ -0.1355-25.05%
Minati Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MNTC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000365 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Minati Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0528 (-11.52%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Minati Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MNTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.256 (-38.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Minati Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1355 (-25.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Minati Coin (MNTC)?

Tarkista Minati Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Minati Coin (MNTC)

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

Minati Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Minati Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MNTC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Minati Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Minati Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Minati Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Minati Coin (MNTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Minati Coin (MNTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Minati Coin-rahakkeelle.

Tarkista Minati Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen tokenomiikka

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MNTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Minati Coin (MNTC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Minati Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Minati Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MNTC paikallisiin valuuttoihin

1 Minati Coin(MNTC) - VND
10,673.364
1 Minati Coin(MNTC) - AUD
A$0.62868
1 Minati Coin(MNTC) - GBP
0.300144
1 Minati Coin(MNTC) - EUR
0.348816
1 Minati Coin(MNTC) - USD
$0.4056
1 Minati Coin(MNTC) - MYR
RM1.711632
1 Minati Coin(MNTC) - TRY
16.601208
1 Minati Coin(MNTC) - JPY
¥60.0288
1 Minati Coin(MNTC) - ARS
ARS$532.982736
1 Minati Coin(MNTC) - RUB
32.683248
1 Minati Coin(MNTC) - INR
35.400768
1 Minati Coin(MNTC) - IDR
Rp6,649.179264
1 Minati Coin(MNTC) - KRW
568.067136
1 Minati Coin(MNTC) - PHP
23.192208
1 Minati Coin(MNTC) - EGP
￡E.19.663488
1 Minati Coin(MNTC) - BRL
R$2.218632
1 Minati Coin(MNTC) - CAD
C$0.563784
1 Minati Coin(MNTC) - BDT
49.329072
1 Minati Coin(MNTC) - NGN
623.038104
1 Minati Coin(MNTC) - COP
$1,635.4806
1 Minati Coin(MNTC) - ZAR
R.7.187232
1 Minati Coin(MNTC) - UAH
16.702608
1 Minati Coin(MNTC) - VES
Bs55.5672
1 Minati Coin(MNTC) - CLP
$393.432
1 Minati Coin(MNTC) - PKR
Rs114.346752
1 Minati Coin(MNTC) - KZT
217.945104
1 Minati Coin(MNTC) - THB
฿13.246896
1 Minati Coin(MNTC) - TWD
NT$12.374856
1 Minati Coin(MNTC) - AED
د.إ1.488552
1 Minati Coin(MNTC) - CHF
Fr0.32448
1 Minati Coin(MNTC) - HKD
HK$3.167736
1 Minati Coin(MNTC) - AMD
֏155.22312
1 Minati Coin(MNTC) - MAD
.د.م3.654456
1 Minati Coin(MNTC) - MXN
$7.609056
1 Minati Coin(MNTC) - SAR
ريال1.521
1 Minati Coin(MNTC) - PLN
1.484496
1 Minati Coin(MNTC) - RON
лв1.76436
1 Minati Coin(MNTC) - SEK
kr3.901872
1 Minati Coin(MNTC) - BGN
лв0.681408
1 Minati Coin(MNTC) - HUF
Ft138.524568
1 Minati Coin(MNTC) - CZK
8.590608
1 Minati Coin(MNTC) - KWD
د.ك0.123708
1 Minati Coin(MNTC) - ILS
1.383096
1 Minati Coin(MNTC) - AOA
Kz371.768904
1 Minati Coin(MNTC) - BHD
.د.ب0.1525056
1 Minati Coin(MNTC) - BMD
$0.4056
1 Minati Coin(MNTC) - DKK
kr2.608008
1 Minati Coin(MNTC) - HNL
L10.663224
1 Minati Coin(MNTC) - MUR
18.548088
1 Minati Coin(MNTC) - NAD
$7.166952
1 Minati Coin(MNTC) - NOK
kr4.124952
1 Minati Coin(MNTC) - NZD
$0.693576
1 Minati Coin(MNTC) - PAB
B/.0.4056
1 Minati Coin(MNTC) - PGK
K1.679184
1 Minati Coin(MNTC) - QAR
ر.ق1.476384
1 Minati Coin(MNTC) - RSD
дин.40.953432

Minati Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Minati Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Minati Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Minati Coin”

Paljonko Minati Coin (MNTC) on arvoltaan tänään?
MNTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4056 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MNTC-USD-parin nykyinen hinta?
MNTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4056. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Minati Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MNTC markkina-arvo on $ 2.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MNTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MNTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.28M USD.
Mikä oli MNTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MNTC saavutti ATH-hinnaksi 151.21370808400758 USD.
Mikä oli MNTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MNTC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005481894977823257 USD.
Mikä on MNTC-rahakkeen treidausvolyymi?
MNTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.23K USD.
Nouseeko MNTC tänä vuonna korkeammalle?
MNTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MNTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:20:27 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

