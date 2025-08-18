Minati Coin (MNTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4056. Viimeisen 24 tunnin aikana MNTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.4012 ja korkeimmillaan $ 0.421 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MNTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 151.21370808400758, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005481894977823257.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MNTC on muuttunut -2.13% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -9.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Minati Coin (MNTC) -rahakkeen markkinatiedot
No.1721
$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M
$ 5.23K
$ 5.23K$ 5.23K
$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M
6.28M
6.28M 6.28M
9,100,000
9,100,000 9,100,000
9,100,000
9,100,000 9,100,000
68.95%
BSC
Minati Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.23K. MNTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.28M ja sen kokonaistarjonta on 9100000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.69M.
Minati Coin (MNTC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Minati Coin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000365
+0.09%
30 päivää
$ -0.0528
-11.52%
60 päivää
$ -0.256
-38.70%
90 päivää
$ -0.1355
-25.05%
Minati Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MNTC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000365 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Minati Coin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0528 (-11.52%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Minati Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MNTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.256 (-38.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Minati Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1355 (-25.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Minati Coin (MNTC)?
Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.
Minati Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Minati Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MNTC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Minati Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Minati Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Minati Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Minati Coin (MNTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Minati Coin (MNTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Minati Coin-rahakkeelle.
Minati Coin (MNTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MNTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Minati Coin (MNTC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Minati Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Minati Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.