Minati Coin (MNTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Minati Coin (MNTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen tiedot Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Virallinen verkkosivusto: https://minati.io/ Valkoinen paperi: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 Osta MNTC-rahaketta nyt!

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Minati Coin (MNTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Kokonaistarjonta: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 Nykyinen hinta: $ 0.4199 $ 0.4199 $ 0.4199 Lue lisää Minati Coin (MNTC) -rahakkeen hinnasta

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Minati Coin (MNTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MNTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MNTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MNTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MNTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MNTC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Minati Coin (MNTC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MNTC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MNTC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Minati Coin (MNTC) -rahakkeen hintahistoria MNTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MNTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MNTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MNTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MNTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MNTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!