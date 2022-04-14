Mantle (MNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mantle (MNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mantle (MNT) -rahakkeen tiedot Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://group.mantle.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.mantle.xyz/network/for-developers/quick-access Block Explorer: https://mantlescan.xyz/ Osta MNT-rahaketta nyt!

Mantle (MNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mantle (MNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.20B $ 4.20B $ 4.20B Kokonaistarjonta: $ 6.22B $ 6.22B $ 6.22B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.37B $ 3.37B $ 3.37B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.76B $ 7.76B $ 7.76B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.55 $ 1.55 $ 1.55 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 Nykyinen hinta: $ 1.2474 $ 1.2474 $ 1.2474 Lue lisää Mantle (MNT) -rahakkeen hinnasta

Mantle (MNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mantle (MNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MNT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mantle (MNT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MNT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MNT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mantle (MNT) -rahakkeen hintahistoria MNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MNT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MNT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MNT-rahakkeen hintaennuste nyt!

