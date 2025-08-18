Lisätietoja MNT-rahakkeesta

Mantle – hinta (MNT)

1MNT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.2456
$1.2456
-1.82%1D
USD
Reaaliaikainen Mantle (MNT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:20:20 (UTC+8)

Mantle (MNT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.2402
$ 1.2402
24 h:n matalin
$ 1.334
$ 1.334
24 h:n korkein

$ 1.2402
$ 1.2402

$ 1.334
$ 1.334

$ 1.5050548504148984
$ 1.5050548504148984

$ 0.3136311821650813
$ 0.3136311821650813

-0.77%

-1.82%

+12.32%

+12.32%

Mantle (MNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.2452. Viimeisen 24 tunnin aikana MNT on vaihdellut alimmillaan $ 1.2402 ja korkeimmillaan $ 1.334 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.5050548504148984, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3136311821650813.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MNT on muuttunut -0.77% viimeisen tunnin aikana, -1.82% 24 tunnin aikana ja +12.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mantle (MNT) -rahakkeen markkinatiedot

No.32

$ 4.19B
$ 4.19B

$ 18.95M
$ 18.95M

$ 7.74B
$ 7.74B

3.37B
3.37B

6,219,316,795
6,219,316,795

6,219,316,794.99
6,219,316,794.99

54.11%

0.11%

ETH

Mantle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.19B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.95M. MNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.37B ja sen kokonaistarjonta on 6219316794.99. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.74B.

Mantle (MNT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mantle-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.02309-1.82%
30 päivää$ +0.4272+52.22%
60 päivää$ +0.6575+111.87%
90 päivää$ +0.5159+70.73%
Mantle-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MNT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02309 (-1.82%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mantle 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.4272 (+52.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mantle-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MNT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.6575 (+111.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mantle-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.5159 (+70.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mantle (MNT)?

Tarkista Mantle-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mantle-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MNT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mantle-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mantle-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mantle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mantle (MNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mantle (MNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mantle-rahakkeelle.

Tarkista Mantle-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mantle (MNT) -rahakkeen tokenomiikka

Mantle (MNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mantle (MNT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mantle:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mantle MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MNT paikallisiin valuuttoihin

Mantle-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mantle toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Mantle-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mantle”

Paljonko Mantle (MNT) on arvoltaan tänään?
MNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.2452 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MNT-USD-parin nykyinen hinta?
MNT -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.2452. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mantle-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MNT markkina-arvo on $ 4.19B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.37B USD.
Mikä oli MNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MNT saavutti ATH-hinnaksi 1.5050548504148984 USD.
Mikä oli MNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3136311821650813 USD.
Mikä on MNT-rahakkeen treidausvolyymi?
MNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.95M USD.
Nouseeko MNT tänä vuonna korkeammalle?
MNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MNT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:20:20 (UTC+8)

Mantle (MNT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

