Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

SijoitusNo.33

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0009%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)5.52%

Kierrossa oleva tarjonta3,252,944,055.836841

Enimmäistarjonta6,219,316,795

Kokonaistarjonta6,219,316,794.99

Kierrossa oleva määrä0.523%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.5050548504148984,2024-04-08

Alin hinta0.3136311821650813,2023-10-18

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...