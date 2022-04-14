MILC Platform (MLT) -rahakkeen tokenomiikka

MILC Platform (MLT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MILC Platform (MLT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

MILC Platform (MLT) -rahakkeen tiedot

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.milc.global/
Valkoinen paperi:
https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d

MILC Platform (MLT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MILC Platform (MLT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.79M
Kokonaistarjonta:
$ 200.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 124.42M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.88M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.45
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.005568243264070605
Nykyinen hinta:
$ 0.01441
MILC Platform (MLT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MILC Platform (MLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MLT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MLT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MLT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MLT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MLT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MILC Platform (MLT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MLT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MILC Platform (MLT) -rahakkeen hintahistoria

MLT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MLT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MLT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MLT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

