MILC Platform-logo

MILC Platform – hinta (MLT)

1MLT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0123
$0.0123$0.0123
+0.98%1D
USD
Reaaliaikainen MILC Platform (MLT) -hintakaavio
MILC Platform (MLT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01193
$ 0.01193$ 0.01193
24 h:n matalin
$ 0.01275
$ 0.01275$ 0.01275
24 h:n korkein

$ 0.01193
$ 0.01193$ 0.01193

$ 0.01275
$ 0.01275$ 0.01275

$ 1.0796724468337888
$ 1.0796724468337888$ 1.0796724468337888

$ 0.005568243264070605
$ 0.005568243264070605$ 0.005568243264070605

0.00%

+0.98%

-3.69%

-3.69%

MILC Platform (MLT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0123. Viimeisen 24 tunnin aikana MLT on vaihdellut alimmillaan $ 0.01193 ja korkeimmillaan $ 0.01275 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0796724468337888, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005568243264070605.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MLT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.98% 24 tunnin aikana ja -3.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MILC Platform (MLT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1951

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 2.92K
$ 2.92K$ 2.92K

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

124.42M
124.42M 124.42M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

MILC Platform-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.92K. MLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 124.42M ja sen kokonaistarjonta on 200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.46M.

MILC Platform (MLT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MILC Platform-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001194+0.98%
30 päivää$ +0.00172+16.25%
60 päivää$ +0.00165+15.49%
90 päivää$ +0.00024+1.99%
MILC Platform-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MLT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001194 (+0.98%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MILC Platform 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00172 (+16.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MILC Platform-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MLT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00165 (+15.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MILC Platform-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00024 (+1.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MILC Platform (MLT)?

Tarkista MILC Platform-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MILC Platform-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MLT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MILC Platform-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MILC Platform-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MILC Platform-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MILC Platform (MLT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MILC Platform (MLT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MILC Platform-rahakkeelle.

Tarkista MILC Platform-rahakkeen hintaennuste nyt!

MILC Platform (MLT) -rahakkeen tokenomiikka

MILC Platform (MLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MLT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MILC Platform (MLT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MILC Platform:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MILC Platform MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MLT paikallisiin valuuttoihin

MILC Platform-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MILC Platform toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MILC Platform-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MILC Platform”

Paljonko MILC Platform (MLT) on arvoltaan tänään?
MLT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0123 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MLT-USD-parin nykyinen hinta?
MLT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0123. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MILC Platform-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MLT markkina-arvo on $ 1.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 124.42M USD.
Mikä oli MLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MLT saavutti ATH-hinnaksi 1.0796724468337888 USD.
Mikä oli MLT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MLT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005568243264070605 USD.
Mikä on MLT-rahakkeen treidausvolyymi?
MLT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.92K USD.
Nouseeko MLT tänä vuonna korkeammalle?
MLT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MLT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
MILC Platform (MLT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

