Mey Network (MEY) -rahakkeen tiedot Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Virallinen verkkosivusto: https://mey.network/ Valkoinen paperi: https://docs.mey.network/mey-network Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 Osta MEY-rahaketta nyt!

Mey Network (MEY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mey Network (MEY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M Kokonaistarjonta: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Kierrossa oleva tarjonta: $ 284.31M $ 284.31M $ 284.31M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 62.45M $ 62.45M $ 62.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.06421 $ 0.06421 $ 0.06421 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 Nykyinen hinta: $ 0.02715 $ 0.02715 $ 0.02715 Lue lisää Mey Network (MEY) -rahakkeen hinnasta

Mey Network (MEY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mey Network (MEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Mey Network (MEY) -rahakkeen hintahistoria MEY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEY-rahakkeen hintaennuste nyt!

