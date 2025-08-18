Lisätietoja MEY-rahakkeesta

Mey Network-logo

Mey Network – hinta (MEY)

1MEY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02575
$0.02575$0.02575
+0.42%1D
USD
Reaaliaikainen Mey Network (MEY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:48 (UTC+8)

Mey Network (MEY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02555
$ 0.02555$ 0.02555
24 h:n matalin
$ 0.02605
$ 0.02605$ 0.02605
24 h:n korkein

$ 0.02555
$ 0.02555$ 0.02555

$ 0.02605
$ 0.02605$ 0.02605

$ 0.4906243303518219
$ 0.4906243303518219$ 0.4906243303518219

$ 0.02039484590784851
$ 0.02039484590784851$ 0.02039484590784851

+0.23%

+0.42%

+0.38%

+0.38%

Mey Network (MEY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02575. Viimeisen 24 tunnin aikana MEY on vaihdellut alimmillaan $ 0.02555 ja korkeimmillaan $ 0.02605 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4906243303518219, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02039484590784851.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEY on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.42% 24 tunnin aikana ja +0.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mey Network (MEY) -rahakkeen markkinatiedot

No.1280

$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M

$ 8.05K
$ 8.05K$ 8.05K

$ 59.23M
$ 59.23M$ 59.23M

284.31M
284.31M 284.31M

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

12.36%

BASE

Mey Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.05K. MEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 284.31M ja sen kokonaistarjonta on 2300000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.23M.

Mey Network (MEY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mey Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001077+0.42%
30 päivää$ -0.0002-0.78%
60 päivää$ +0.00308+13.58%
90 päivää$ -0.00597-18.83%
Mey Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MEY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001077 (+0.42%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mey Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002 (-0.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mey Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00308 (+13.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mey Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00597 (-18.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mey Network (MEY)?

Tarkista Mey Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mey Network (MEY)

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Mey Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mey Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MEY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mey Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mey Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mey Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mey Network (MEY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mey Network (MEY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mey Network-rahakkeelle.

Tarkista Mey Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mey Network (MEY) -rahakkeen tokenomiikka

Mey Network (MEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mey Network (MEY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mey Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mey Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MEY paikallisiin valuuttoihin

Mey Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mey Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Mey Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mey Network”

Paljonko Mey Network (MEY) on arvoltaan tänään?
MEY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02575 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEY-USD-parin nykyinen hinta?
MEY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02575. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mey Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEY markkina-arvo on $ 7.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 284.31M USD.
Mikä oli MEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEY saavutti ATH-hinnaksi 0.4906243303518219 USD.
Mikä oli MEY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02039484590784851 USD.
Mikä on MEY-rahakkeen treidausvolyymi?
MEY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.05K USD.
Nouseeko MEY tänä vuonna korkeammalle?
MEY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:48 (UTC+8)

Mey Network (MEY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MEY-USD-laskin

Summa

MEY
MEY
USD
USD

1 MEY = 0.02575 USD

Treidaa MEY-rahaketta

MEYUSDT
$0.02575
$0.02575$0.02575
+0.42%

