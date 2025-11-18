Lisätietoja TAC-rahakkeesta
TAC-rahakkeen hintatiedot
Mikä on TAC
TAC-rahakkeen valkoinen paperi
TAC-rahakkeen virallinen verkkosivusto
TAC-rahakkeen tokenomiikka
TAC-rahakkeen hintaennuste
TAC-rahakkeen historia
TAC-osto-opas
TAC/fiat-valuuttamuunnin
TAC-rahakkeen spot
TAC-rahakkeen USDT-M-futuurit
Esimarkkinat
Ansaitse
Airdrop+
Uutiset
Blogi
Ohjeet
TAC (TAC) -rahakkeen tokenomiikka
TAC (TAC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu TAC (TAC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
TAC (TAC) -rahakkeen tiedot
TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.
TAC (TAC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
TAC (TAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TAC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TAC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TAC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TAC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka TAC-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään TAC (TAC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TAC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
TAC (TAC) -rahakkeen hintahistoria
TAC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
TAC-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne TAC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TAC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö
Osta TAC (TAC) -rahaketta
Summa
1 TAC = 0.004838 USD
Treidaa TAC (TAC) -rahaketta
KUUMAT
Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla
SUURIN volyymi
Kryptovaluutat, joilla on suurin treidausvolyymi
Vasta lisätyt
Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata
Suurimmat voittajat
Kryptoalan 24 tunnin suurimmat voittajat, joita jokaisen treidaajan tulisi pitää silmällä