Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen tiedot Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Virallinen verkkosivusto: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Osta MENGO-rahaketta nyt!

Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Kokonaistarjonta: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 12.60M $ 12.60M $ 12.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.12809 $ 0.12809 $ 0.12809 Lue lisää Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen hinnasta

Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MENGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MENGO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MENGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MENGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MENGO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MENGO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MENGO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen hintahistoria MENGO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MENGO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MENGO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MENGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MENGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MENGO-rahakkeen hintaennuste nyt!

