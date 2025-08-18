Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.12515
$ 0.12515
24 h:n matalin
$ 0.13359
$ 0.13359
24 h:n korkein
$ 0.12515
$ 0.12515
$ 0.13359
$ 0.13359
$ 4.032450914997048
$ 4.032450914997048
$ 0
$ 0
+0.90%
-1.99%
-11.52%
-11.52%
Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.12698. Viimeisen 24 tunnin aikana MENGO on vaihdellut alimmillaan $ 0.12515 ja korkeimmillaan $ 0.13359 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MENGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.032450914997048, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MENGO on muuttunut +0.90% viimeisen tunnin aikana, -1.99% 24 tunnin aikana ja -11.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen markkinatiedot
No.1919
$ 1.60M
$ 1.60M
$ 62.44K
$ 62.44K
$ 3.81M
$ 3.81M
12.60M
12.60M
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
41.99%
CHZ
Flamengo Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.44K. MENGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.60M ja sen kokonaistarjonta on 30000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.81M.
Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Flamengo Fan Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0025861
-1.99%
30 päivää
$ +0.01234
+10.76%
60 päivää
$ +0.02421
+23.55%
90 päivää
$ -0.04265
-25.15%
Flamengo Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MENGO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0025861 (-1.99%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Flamengo Fan Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01234 (+10.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Flamengo Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MENGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02421 (+23.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Flamengo Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04265 (-25.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Flamengo Fan Token (MENGO)?
Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.
Flamengo Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Flamengo Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MENGO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Flamengo Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Flamengo Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Flamengo Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Flamengo Fan Token (MENGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Flamengo Fan Token (MENGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Flamengo Fan Token-rahakkeelle.
Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen tokenomiikka
Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MENGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Flamengo Fan Token (MENGO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Flamengo Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Flamengo Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.