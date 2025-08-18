Lisätietoja MENGO-rahakkeesta

Reaaliaikainen Flamengo Fan Token (MENGO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:19 (UTC+8)

Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.12515
$ 0.12515$ 0.12515
24 h:n matalin
$ 0.13359
$ 0.13359$ 0.13359
24 h:n korkein

$ 0.12515
$ 0.12515$ 0.12515

$ 0.13359
$ 0.13359$ 0.13359

$ 4.032450914997048
$ 4.032450914997048$ 4.032450914997048

$ 0
$ 0$ 0

+0.90%

-1.99%

-11.52%

-11.52%

Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.12698. Viimeisen 24 tunnin aikana MENGO on vaihdellut alimmillaan $ 0.12515 ja korkeimmillaan $ 0.13359 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MENGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.032450914997048, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MENGO on muuttunut +0.90% viimeisen tunnin aikana, -1.99% 24 tunnin aikana ja -11.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen markkinatiedot

No.1919

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 62.44K
$ 62.44K$ 62.44K

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

12.60M
12.60M 12.60M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

41.99%

CHZ

Flamengo Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.44K. MENGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.60M ja sen kokonaistarjonta on 30000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.81M.

Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Flamengo Fan Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0025861-1.99%
30 päivää$ +0.01234+10.76%
60 päivää$ +0.02421+23.55%
90 päivää$ -0.04265-25.15%
Flamengo Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MENGO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0025861 (-1.99%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Flamengo Fan Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01234 (+10.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Flamengo Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MENGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02421 (+23.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Flamengo Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04265 (-25.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Flamengo Fan Token (MENGO)?

Tarkista Flamengo Fan Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Flamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Flamengo Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Flamengo Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MENGO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Flamengo Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Flamengo Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Flamengo Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Flamengo Fan Token (MENGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Flamengo Fan Token (MENGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Flamengo Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista Flamengo Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen tokenomiikka

Flamengo Fan Token (MENGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MENGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Flamengo Fan Token (MENGO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Flamengo Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Flamengo Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MENGO paikallisiin valuuttoihin

MENGO paikallisiin valuuttoihin
3,341.4787
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - AUD
A$0.196819
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - GBP
0.0939652
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - EUR
0.1092028
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - USD
$0.12698
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - MYR
RM0.5358556
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - TRY
5.2074498
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - JPY
¥18.79304
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - ARS
ARS$166.8593388
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - RUB
10.2295088
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - INR
11.0840842
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - IDR
Rp2,081.6390112
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - KRW
177.594228
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - PHP
7.2619862
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - EGP
￡E.6.1559904
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - BRL
R$0.6945806
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - CAD
C$0.1765022
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - BDT
15.4433076
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - NGN
195.3536508
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - COP
$512.015105
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - ZAR
R.2.2462762
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - UAH
5.2290364
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - VES
Bs17.39626
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - CLP
$123.1706
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - PKR
Rs35.9302608
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - KZT
68.2314332
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - THB
฿4.1420876
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - TWD
NT$3.8766994
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - AED
د.إ0.4660166
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - CHF
Fr0.101584
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - HKD
HK$0.9917138
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - AMD
֏48.6879414
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - MAD
.د.م1.1440898
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - MXN
$2.380875
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - SAR
ريال0.476175
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - PLN
0.4647468
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - RON
лв0.552363
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - SEK
kr1.2215476
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - BGN
лв0.2133264
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - HUF
Ft43.3522418
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - CZK
2.6868968
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - KWD
د.ك0.0387289
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - ILS
0.431732
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - AOA
Kz116.1752718
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - BHD
.د.ب0.04787146
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - BMD
$0.12698
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - DKK
kr0.8164814
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - HNL
L3.3344948
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - MUR
5.8067954
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - NAD
$2.247546
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - NOK
kr1.2926564
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - NZD
$0.2171358
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - PAB
B/.0.12698
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - PGK
K0.5320462
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - QAR
ر.ق0.4622072
1 Flamengo Fan Token(MENGO) - RSD
дин.12.8160914

Flamengo Fan Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Flamengo Fan Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Flamengo Fan Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Flamengo Fan Token”

Paljonko Flamengo Fan Token (MENGO) on arvoltaan tänään?
MENGO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.12698 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MENGO-USD-parin nykyinen hinta?
MENGO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.12698. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Flamengo Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MENGO markkina-arvo on $ 1.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MENGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MENGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.60M USD.
Mikä oli MENGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MENGO saavutti ATH-hinnaksi 4.032450914997048 USD.
Mikä oli MENGO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MENGO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MENGO-rahakkeen treidausvolyymi?
MENGO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.44K USD.
Nouseeko MENGO tänä vuonna korkeammalle?
MENGO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MENGO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:19 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

