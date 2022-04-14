Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Qitmeer Network (MEER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen tiedot Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Virallinen verkkosivusto: https://www.qitmeer.io/ Valkoinen paperi: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Block Explorer: https://evm.meerscan.io/ Osta MEER-rahaketta nyt!

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 101.93M $ 101.93M $ 101.93M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 763.59K $ 763.59K $ 763.59K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 Nykyinen hinta: $ 0.003632 $ 0.003632 $ 0.003632 Lue lisää Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen hinnasta

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen hintahistoria MEER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEER-rahakkeen hintaennuste nyt!

