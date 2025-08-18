Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003616. Viimeisen 24 tunnin aikana MEER on vaihdellut alimmillaan $ 0.003592 ja korkeimmillaan $ 0.003655 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2967588641864074, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002546071135921058.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MEER on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.08% 24 tunnin aikana ja +2.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Qitmeer Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.57K. MEER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 101934552.26612261. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 760.23K.
Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.
Qitmeer Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Qitmeer Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MEER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Qitmeer Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Qitmeer Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Qitmeer Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Qitmeer Network (MEER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Qitmeer Network (MEER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Qitmeer Network-rahakkeelle.
Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Qitmeer Network (MEER) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Qitmeer Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Qitmeer Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
