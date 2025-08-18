Lisätietoja MEER-rahakkeesta

Qitmeer Network-logo

Qitmeer Network – hinta (MEER)

1MEER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003616
-0.08%1D
USD
Reaaliaikainen Qitmeer Network (MEER) -hintakaavio
2025-08-22 01:16:53 (UTC+8)

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003592
24 h:n matalin
$ 0.003655
24 h:n korkein

$ 0.003592
$ 0.003655
$ 0.2967588641864074
$ 0.002546071135921058
-0.09%

-0.08%

+2.49%

+2.49%

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003616. Viimeisen 24 tunnin aikana MEER on vaihdellut alimmillaan $ 0.003592 ja korkeimmillaan $ 0.003655 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2967588641864074, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002546071135921058.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEER on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.08% 24 tunnin aikana ja +2.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen markkinatiedot

No.4460

$ 0.00
$ 58.57K
$ 760.23K
0.00
210,240,000
101,934,552.26612261
0.00%

MEER

Qitmeer Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.57K. MEER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 101934552.26612261. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 760.23K.

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Qitmeer Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000029-0.08%
30 päivää$ +0.000145+4.17%
60 päivää$ +0.000351+10.75%
90 päivää$ -0.000826-18.60%
Qitmeer Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MEER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000029 (-0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Qitmeer Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000145 (+4.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Qitmeer Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000351 (+10.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Qitmeer Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000826 (-18.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Qitmeer Network (MEER)?

Tarkista Qitmeer Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Qitmeer Network (MEER)

Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

Qitmeer Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Qitmeer Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MEER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Qitmeer Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Qitmeer Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Qitmeer Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Qitmeer Network (MEER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Qitmeer Network (MEER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Qitmeer Network-rahakkeelle.

Tarkista Qitmeer Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen tokenomiikka

Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Qitmeer Network (MEER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Qitmeer Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Qitmeer Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MEER paikallisiin valuuttoihin

1 Qitmeer Network(MEER) - VND
95.15504
1 Qitmeer Network(MEER) - AUD
A$0.0056048
1 Qitmeer Network(MEER) - GBP
0.00267584
1 Qitmeer Network(MEER) - EUR
0.00310976
1 Qitmeer Network(MEER) - USD
$0.003616
1 Qitmeer Network(MEER) - MYR
RM0.01525952
1 Qitmeer Network(MEER) - TRY
0.14800288
1 Qitmeer Network(MEER) - JPY
¥0.535168
1 Qitmeer Network(MEER) - ARS
ARS$4.74538528
1 Qitmeer Network(MEER) - RUB
0.29134112
1 Qitmeer Network(MEER) - INR
0.31574912
1 Qitmeer Network(MEER) - IDR
Rp59.27867904
1 Qitmeer Network(MEER) - KRW
5.06442496
1 Qitmeer Network(MEER) - PHP
0.20669056
1 Qitmeer Network(MEER) - EGP
￡E.0.17530368
1 Qitmeer Network(MEER) - BRL
R$0.01977952
1 Qitmeer Network(MEER) - CAD
C$0.00499008
1 Qitmeer Network(MEER) - BDT
0.43977792
1 Qitmeer Network(MEER) - NGN
5.55450144
1 Qitmeer Network(MEER) - COP
$14.580616
1 Qitmeer Network(MEER) - ZAR
R.0.06407552
1 Qitmeer Network(MEER) - UAH
0.14890688
1 Qitmeer Network(MEER) - VES
Bs0.495392
1 Qitmeer Network(MEER) - CLP
$3.50752
1 Qitmeer Network(MEER) - PKR
Rs1.01942272
1 Qitmeer Network(MEER) - KZT
1.94302144
1 Qitmeer Network(MEER) - THB
฿0.11809856
1 Qitmeer Network(MEER) - TWD
NT$0.11025184
1 Qitmeer Network(MEER) - AED
د.إ0.01327072
1 Qitmeer Network(MEER) - CHF
Fr0.0028928
1 Qitmeer Network(MEER) - HKD
HK$0.02824096
1 Qitmeer Network(MEER) - AMD
֏1.3838432
1 Qitmeer Network(MEER) - MAD
.د.م0.03258016
1 Qitmeer Network(MEER) - MXN
$0.0678
1 Qitmeer Network(MEER) - SAR
ريال0.01356
1 Qitmeer Network(MEER) - PLN
0.01323456
1 Qitmeer Network(MEER) - RON
лв0.01569344
1 Qitmeer Network(MEER) - SEK
kr0.03474976
1 Qitmeer Network(MEER) - BGN
лв0.00607488
1 Qitmeer Network(MEER) - HUF
Ft1.23370688
1 Qitmeer Network(MEER) - CZK
0.0764784
1 Qitmeer Network(MEER) - KWD
د.ك0.00110288
1 Qitmeer Network(MEER) - ILS
0.01233056
1 Qitmeer Network(MEER) - AOA
Kz3.31438944
1 Qitmeer Network(MEER) - BHD
.د.ب0.001363232
1 Qitmeer Network(MEER) - BMD
$0.003616
1 Qitmeer Network(MEER) - DKK
kr0.02321472
1 Qitmeer Network(MEER) - HNL
L0.09506464
1 Qitmeer Network(MEER) - MUR
0.16535968
1 Qitmeer Network(MEER) - NAD
$0.06389472
1 Qitmeer Network(MEER) - NOK
kr0.03677472
1 Qitmeer Network(MEER) - NZD
$0.00618336
1 Qitmeer Network(MEER) - PAB
B/.0.003616
1 Qitmeer Network(MEER) - PGK
K0.01497024
1 Qitmeer Network(MEER) - QAR
ر.ق0.01316224
1 Qitmeer Network(MEER) - RSD
дин.0.36456512

Qitmeer Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Qitmeer Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Qitmeer Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Qitmeer Network”

Paljonko Qitmeer Network (MEER) on arvoltaan tänään?
MEER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003616 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEER-USD-parin nykyinen hinta?
MEER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003616. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Qitmeer Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEER markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli MEER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEER saavutti ATH-hinnaksi 0.2967588641864074 USD.
Mikä oli MEER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002546071135921058 USD.
Mikä on MEER-rahakkeen treidausvolyymi?
MEER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.57K USD.
Nouseeko MEER tänä vuonna korkeammalle?
MEER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Qitmeer Network (MEER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 MEER = 0.003616 USD

Treidaa MEER-rahaketta

