Moviebloc (MBL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Moviebloc (MBL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Moviebloc (MBL) -rahakkeen tiedot 【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue. Virallinen verkkosivusto: https://www.moviebloc.com/ Valkoinen paperi: https://www.moviebloc.com/whitepaper/MovieBloc_White_Paper_Ver.1.14_en.pdf Block Explorer: https://explorer.ont.io/token/detail/oep4/e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d/MovieBloc/10/1 Osta MBL-rahaketta nyt!

Moviebloc (MBL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Moviebloc (MBL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 42.57M $ 42.57M $ 42.57M Kokonaistarjonta: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 18.71B $ 18.71B $ 18.71B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 68.25M $ 68.25M $ 68.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.043048 $ 0.043048 $ 0.043048 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000767721148402 $ 0.000767721148402 $ 0.000767721148402 Nykyinen hinta: $ 0.002275 $ 0.002275 $ 0.002275 Lue lisää Moviebloc (MBL) -rahakkeen hinnasta

Moviebloc (MBL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Moviebloc (MBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MBL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MBL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MBL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MBL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MBL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Moviebloc (MBL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MBL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MBL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Moviebloc (MBL) -rahakkeen hintahistoria MBL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MBL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MBL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MBL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MBL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MBL-rahakkeen hintaennuste nyt!

