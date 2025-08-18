Lisätietoja MBL-rahakkeesta

Moviebloc-logo

Moviebloc – hinta (MBL)

1MBL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002184
$0.002184
-0.99%1D
USD
Reaaliaikainen Moviebloc (MBL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:15:52 (UTC+8)

Moviebloc (MBL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002183
$ 0.002183
24 h:n matalin
$ 0.002252
$ 0.002252
24 h:n korkein

$ 0.002183
$ 0.002183

$ 0.002252
$ 0.002252

$ 0.04599472
$ 0.04599472

$ 0.000767721148402
$ 0.000767721148402

-0.82%

-0.99%

-2.94%

-2.94%

Moviebloc (MBL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002185. Viimeisen 24 tunnin aikana MBL on vaihdellut alimmillaan $ 0.002183 ja korkeimmillaan $ 0.002252 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MBL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04599472, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000767721148402.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MBL on muuttunut -0.82% viimeisen tunnin aikana, -0.99% 24 tunnin aikana ja -2.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Moviebloc (MBL) -rahakkeen markkinatiedot

No.639

$ 40.89M
$ 40.89M

$ 539.44K
$ 539.44K

$ 65.55M
$ 65.55M

18.71B
18.71B

30,000,000,000
30,000,000,000

30,000,000,000
30,000,000,000

62.37%

$ 0.0012
$ 0.0012

ONT

Moviebloc-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 539.44K. MBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.71B ja sen kokonaistarjonta on 30000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 65.55M.

Moviebloc (MBL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Moviebloc-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00002184-0.99%
30 päivää$ -0.000405-15.64%
60 päivää$ +0.000118+5.70%
90 päivää$ -0.000273-11.11%
Moviebloc-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MBL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002184 (-0.99%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Moviebloc 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000405 (-15.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Moviebloc-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MBL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000118 (+5.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Moviebloc-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000273 (-11.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Moviebloc (MBL)?

Tarkista Moviebloc-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Moviebloc (MBL)

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Moviebloc on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Moviebloc-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MBL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Moviebloc-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Moviebloc-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Moviebloc-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Moviebloc (MBL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Moviebloc (MBL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Moviebloc-rahakkeelle.

Tarkista Moviebloc-rahakkeen hintaennuste nyt!

Moviebloc (MBL) -rahakkeen tokenomiikka

Moviebloc (MBL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MBL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Moviebloc (MBL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Moviebloc:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Moviebloc MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MBL paikallisiin valuuttoihin

1 Moviebloc(MBL) - VND
57.498275
1 Moviebloc(MBL) - AUD
A$0.00338675
1 Moviebloc(MBL) - GBP
0.0016169
1 Moviebloc(MBL) - EUR
0.0018791
1 Moviebloc(MBL) - USD
$0.002185
1 Moviebloc(MBL) - MYR
RM0.0092207
1 Moviebloc(MBL) - TRY
0.08943205
1 Moviebloc(MBL) - JPY
¥0.32338
1 Moviebloc(MBL) - ARS
ARS$2.86744105
1 Moviebloc(MBL) - RUB
0.17604545
1 Moviebloc(MBL) - INR
0.1907942
1 Moviebloc(MBL) - IDR
Rp35.8196664
1 Moviebloc(MBL) - KRW
3.0602236
1 Moviebloc(MBL) - PHP
0.1248946
1 Moviebloc(MBL) - EGP
￡E.0.1059288
1 Moviebloc(MBL) - BRL
R$0.01195195
1 Moviebloc(MBL) - CAD
C$0.0030153
1 Moviebloc(MBL) - BDT
0.2657397
1 Moviebloc(MBL) - NGN
3.35635665
1 Moviebloc(MBL) - COP
$8.81046625
1 Moviebloc(MBL) - ZAR
R.0.0387182
1 Moviebloc(MBL) - UAH
0.0899783
1 Moviebloc(MBL) - VES
Bs0.299345
1 Moviebloc(MBL) - CLP
$2.11945
1 Moviebloc(MBL) - PKR
Rs0.6159952
1 Moviebloc(MBL) - KZT
1.1740879
1 Moviebloc(MBL) - THB
฿0.0713621
1 Moviebloc(MBL) - TWD
NT$0.06662065
1 Moviebloc(MBL) - AED
د.إ0.00801895
1 Moviebloc(MBL) - CHF
Fr0.001748
1 Moviebloc(MBL) - HKD
HK$0.01706485
1 Moviebloc(MBL) - AMD
֏0.8361995
1 Moviebloc(MBL) - MAD
.د.م0.01968685
1 Moviebloc(MBL) - MXN
$0.04096875
1 Moviebloc(MBL) - SAR
ريال0.00819375
1 Moviebloc(MBL) - PLN
0.0079971
1 Moviebloc(MBL) - RON
лв0.0094829
1 Moviebloc(MBL) - SEK
kr0.02099785
1 Moviebloc(MBL) - BGN
лв0.0036708
1 Moviebloc(MBL) - HUF
Ft0.7454783
1 Moviebloc(MBL) - CZK
0.04621275
1 Moviebloc(MBL) - KWD
د.ك0.000666425
1 Moviebloc(MBL) - ILS
0.00745085
1 Moviebloc(MBL) - AOA
Kz2.00274915
1 Moviebloc(MBL) - BHD
.د.ب0.000823745
1 Moviebloc(MBL) - BMD
$0.002185
1 Moviebloc(MBL) - DKK
kr0.0140277
1 Moviebloc(MBL) - HNL
L0.05744365
1 Moviebloc(MBL) - MUR
0.09992005
1 Moviebloc(MBL) - NAD
$0.03860895
1 Moviebloc(MBL) - NOK
kr0.02222145
1 Moviebloc(MBL) - NZD
$0.00373635
1 Moviebloc(MBL) - PAB
B/.0.002185
1 Moviebloc(MBL) - PGK
K0.0090459
1 Moviebloc(MBL) - QAR
ر.ق0.0079534
1 Moviebloc(MBL) - RSD
дин.0.22048835

Moviebloc-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Moviebloc toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Moviebloc-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Moviebloc”

Paljonko Moviebloc (MBL) on arvoltaan tänään?
MBL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002185 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MBL-USD-parin nykyinen hinta?
MBL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002185. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Moviebloc-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MBL markkina-arvo on $ 40.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MBL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.71B USD.
Mikä oli MBL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MBL saavutti ATH-hinnaksi 0.04599472 USD.
Mikä oli MBL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MBL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000767721148402 USD.
Mikä on MBL-rahakkeen treidausvolyymi?
MBL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 539.44K USD.
Nouseeko MBL tänä vuonna korkeammalle?
MBL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MBL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:15:52 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.002184
