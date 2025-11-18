MultiBank Group (MBG) -rahakkeen tokenomiikka

MultiBank Group (MBG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MultiBank Group (MBG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:40:22 (UTC+8)
USD

MultiBank Group (MBG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MultiBank Group (MBG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 474.70M
$ 474.70M$ 474.70M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 3.0974
$ 3.0974$ 3.0974
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526
Nykyinen hinta:
$ 0.4747
$ 0.4747$ 0.4747

MultiBank Group (MBG) -rahakkeen tiedot

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.multibankgroup.com/en
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

MultiBank Group (MBG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MultiBank Group (MBG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MBG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MBG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MBG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MBG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MBG-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MultiBank Group (MBG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MBG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MultiBank Group (MBG) -rahakkeen hintahistoria

MBG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MBG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MBG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MBG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

