Liberland (LLD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Liberland (LLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Liberland (LLD) -rahakkeen tiedot Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM). Virallinen verkkosivusto: https://liberland.org/blockchain Valkoinen paperi: https://liberland-1.gitbook.io/wiki/v/public-documents/blockchain Block Explorer: https://solscan.io/token/GwKKPsJdY5oWMJ8RReWLcvb82KzW6FKy2bKoYW7kHr16 Osta LLD-rahaketta nyt!

Liberland (LLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Liberland (LLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 3.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 20 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7921546358435271 Nykyinen hinta: $ 1.705 Lue lisää Liberland (LLD) -rahakkeen hinnasta

Liberland (LLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Liberland (LLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LLD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LLD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Liberland (LLD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LLD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LLD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Liberland (LLD) -rahakkeen hintahistoria LLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LLD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LLD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

