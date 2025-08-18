Lisätietoja LLD-rahakkeesta

Liberland-logo

Liberland – hinta (LLD)

1LLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.611
$1.611$1.611
-0.55%1D
USD
Reaaliaikainen Liberland (LLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:10:56 (UTC+8)

Liberland (LLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
24 h:n matalin
$ 1.665
$ 1.665$ 1.665
24 h:n korkein

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 1.665
$ 1.665$ 1.665

$ 18.549453902551676
$ 18.549453902551676$ 18.549453902551676

$ 0.7921546358435271
$ 0.7921546358435271$ 0.7921546358435271

-0.56%

-0.54%

-21.56%

-21.56%

Liberland (LLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.612. Viimeisen 24 tunnin aikana LLD on vaihdellut alimmillaan $ 1.4 ja korkeimmillaan $ 1.665 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.549453902551676, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7921546358435271.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LLD on muuttunut -0.56% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -21.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Liberland (LLD) -rahakkeen markkinatiedot

No.4030

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 137.67K
$ 137.67K$ 137.67K

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

0.00
0.00 0.00

3,000,000
3,000,000 3,000,000

LLD

Liberland-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 137.67K. LLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 3000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.84M.

Liberland (LLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Liberland-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00891-0.54%
30 päivää$ -0.274-14.53%
60 päivää$ -0.038-2.31%
90 päivää$ -0.607-27.36%
Liberland-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LLD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00891 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Liberland 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.274 (-14.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Liberland-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LLD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.038 (-2.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Liberland-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.607 (-27.36%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Liberland (LLD)?

Tarkista Liberland-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Liberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Liberland-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LLD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Liberland-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Liberland-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Liberland-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Liberland (LLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Liberland (LLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Liberland-rahakkeelle.

Tarkista Liberland-rahakkeen hintaennuste nyt!

Liberland (LLD) -rahakkeen tokenomiikka

Liberland (LLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Liberland (LLD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Liberland:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Liberland MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LLD paikallisiin valuuttoihin

1 Liberland(LLD) - VND
42,419.78
1 Liberland(LLD) - AUD
A$2.4986
1 Liberland(LLD) - GBP
1.19288
1 Liberland(LLD) - EUR
1.38632
1 Liberland(LLD) - USD
$1.612
1 Liberland(LLD) - MYR
RM6.80264
1 Liberland(LLD) - TRY
65.96304
1 Liberland(LLD) - JPY
¥238.576
1 Liberland(LLD) - ARS
ARS$2,115.47596
1 Liberland(LLD) - RUB
129.86272
1 Liberland(LLD) - INR
140.75984
1 Liberland(LLD) - IDR
Rp26,426.22528
1 Liberland(LLD) - KRW
2,254.5432
1 Liberland(LLD) - PHP
92.19028
1 Liberland(LLD) - EGP
￡E.78.14976
1 Liberland(LLD) - BRL
R$8.83376
1 Liberland(LLD) - CAD
C$2.22456
1 Liberland(LLD) - BDT
196.05144
1 Liberland(LLD) - NGN
2,476.17708
1 Liberland(LLD) - COP
$6,499.987
1 Liberland(LLD) - ZAR
R.28.59688
1 Liberland(LLD) - UAH
66.38216
1 Liberland(LLD) - VES
Bs220.844
1 Liberland(LLD) - CLP
$1,563.64
1 Liberland(LLD) - PKR
Rs454.45504
1 Liberland(LLD) - KZT
866.19208
1 Liberland(LLD) - THB
฿52.66404
1 Liberland(LLD) - TWD
NT$49.166
1 Liberland(LLD) - AED
د.إ5.91604
1 Liberland(LLD) - CHF
Fr1.2896
1 Liberland(LLD) - HKD
HK$12.58972
1 Liberland(LLD) - AMD
֏616.9124
1 Liberland(LLD) - MAD
.د.م14.52412
1 Liberland(LLD) - MXN
$30.24112
1 Liberland(LLD) - SAR
ريال6.045
1 Liberland(LLD) - PLN
5.89992
1 Liberland(LLD) - RON
лв7.0122
1 Liberland(LLD) - SEK
kr15.49132
1 Liberland(LLD) - BGN
лв2.70816
1 Liberland(LLD) - HUF
Ft550.72368
1 Liberland(LLD) - CZK
34.12604
1 Liberland(LLD) - KWD
د.ك0.49166
1 Liberland(LLD) - ILS
5.49692
1 Liberland(LLD) - AOA
Kz1,477.54308
1 Liberland(LLD) - BHD
.د.ب0.607724
1 Liberland(LLD) - BMD
$1.612
1 Liberland(LLD) - DKK
kr10.34904
1 Liberland(LLD) - HNL
L42.37948
1 Liberland(LLD) - MUR
73.71676
1 Liberland(LLD) - NAD
$28.48404
1 Liberland(LLD) - NOK
kr16.41016
1 Liberland(LLD) - NZD
$2.75652
1 Liberland(LLD) - PAB
B/.1.612
1 Liberland(LLD) - PGK
K6.67368
1 Liberland(LLD) - QAR
ر.ق5.86768
1 Liberland(LLD) - RSD
дин.162.66692

Liberland-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Liberland toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Liberland-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Liberland”

Paljonko Liberland (LLD) on arvoltaan tänään?
LLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.612 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LLD-USD-parin nykyinen hinta?
LLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.612. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Liberland-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LLD markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli LLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LLD saavutti ATH-hinnaksi 18.549453902551676 USD.
Mikä oli LLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.7921546358435271 USD.
Mikä on LLD-rahakkeen treidausvolyymi?
LLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 137.67K USD.
Nouseeko LLD tänä vuonna korkeammalle?
LLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Liberland (LLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LLD-USD-laskin

Summa

LLD
LLD
USD
USD

1 LLD = 1.612 USD

Treidaa LLD-rahaketta

LLDUSDT
$1.611
$1.611$1.611
-0.67%

