Brainedge (LEARN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Brainedge (LEARN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Brainedge (LEARN) -rahakkeen tiedot Brainedge is a pioneering AI-powered and blockchain-integrated online learning platform designed to disrupt the e-learning space by addressing its critical challenges: language barriers, engagement deficits, and high content production costs. With an ecosystem built around gamification, token rewards, and advanced AI tools, Brainedge has positioned itself as a scalable, sustainable, and profitable solution for a global market.

Brainedge (LEARN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Brainedge (LEARN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.28M $ 19.28M $ 19.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07448 $ 0.07448 $ 0.07448 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014906762484446296 $ 0.014906762484446296 $ 0.014906762484446296 Nykyinen hinta: $ 0.01928 $ 0.01928 $ 0.01928 Lue lisää Brainedge (LEARN) -rahakkeen hinnasta

Brainedge (LEARN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Brainedge (LEARN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LEARN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LEARN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LEARN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LEARN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

