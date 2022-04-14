LBRY Credits (LBC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LBRY Credits (LBC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen tiedot LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. Virallinen verkkosivusto: https://lbry.com/ Valkoinen paperi: https://lbry.tech Block Explorer: https://explorer.lbry.com Osta LBC-rahaketta nyt!

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LBRY Credits (LBC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Kokonaistarjonta: $ 767.80M $ 767.80M $ 767.80M Kierrossa oleva tarjonta: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 Nykyinen hinta: $ 0.00261 $ 0.00261 $ 0.00261 Lue lisää LBRY Credits (LBC) -rahakkeen hinnasta

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LBRY Credits (LBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LBC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LBC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LBC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LBC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LBC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LBRY Credits (LBC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LBC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LBC-rahakkeita MEXCistä nyt!

LBRY Credits (LBC) -rahakkeen hintahistoria LBC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LBC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LBC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LBC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LBC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LBC-rahakkeen hintaennuste nyt!

